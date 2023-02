Vuelve a actividades alcalde de Cuauhtémoc tras Covid-19

Cuauhtémoc. – Luego de salir negativo a la segunda prueba de COVID-19, el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza, regresó a su despacho en Palacio Municipal para retomar actividades y dar seguimiento a algunos pendientes, entre estos a proyectos de restauración de calles pavimentadas que presentan deterioro desde hace años.

Al atender a medios de comunicación en su oficina, el edil mostró una franca recuperación que lo motivó a presentarse a laborar, para lo cual, comentó a los presentes los síntomas que presentó durante el lapso de 5 días, entre los cuales destacó un intenso dolor de su sistema óseo, así como tos.

Ante la experiencia vivida, el edil hizo la recomendación a la ciudadanía de no bajar la guardia ante el coronavirus, por lo que exhortó a utilizar el cubrebocas en lugares de alta concurrencia para evitar nuevos contagios, agregando que al efectuarse un segundo estudio esté dio negativo al virus.

“Primero que nada darle gracias a Dios después de pasar por esta experiencia, ya que no me había dado COVID, y creo que con los refuerzos de las vacunas nos apoyaron muchísimo, aunque a mí no me dio como un resfrío común, me dio algo más fuerte que hubo necesidad de estar en casa 5 días y como que van desapareciendo paulatinamente los síntomas, pero en el caso de un servidor aquí estamos echándole ganas”, expresó el edil.

Sin bien durante el día hubo algunos programas importantes, “Beto” Pérez decidió no acudir a estos con el fin de extremar precauciones y poder ser aun portador de algún virus que pudiera ser factor de contagios de las personas que acudieron a los eventos.

Y es que, de acuerdo a Oficialía Mayor, alrededor de 5 empleados de las áreas de alcaldía y secretaría municipal, dieron positivo al virus, lo que los obligó a suspender actividades, destacando que dichos funcionarios laboran en oficinas ubicadas en el mismo espacio.

“Le pido a la gente, por esta experiencia, que no hagamos mucha confianza (…) que nos cuidemos sobre todo cuando estemos en lugares muy concurridos y no descartemos el uso del cubre bocas (…) alguien decía que el cubre bocas ahorita es más importante que la corbata, lo cual es cierto porque nos ayuda a protegernos”, puntualizó “Beto” Pérez.

A pesar de estar aislado en su domicilio, el Presidente Municipal indicó que atendió algunos pendientes, sobre todo en lo relacionado con proyectos de obra que están en desarrollo, así como la firma de documentos requeridos por determinadas áreas para el desarrollo de actividades pendientes.