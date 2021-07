Culpan a basura y exceso de agua por inundación en Ankara

El director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, Gabriel Martín Valdez Juárez culpó al exceso de basura y maleza en escurrimientos de agua del Chuvíscar, además de un volumen grande de precipitaciones, por los daños en los fraccionamientos Ankara y Pradera Lake, causados por la inundación que derribó tres bardas perimetrales y dañó el patrimonio de por lo menos diez familias.

“Estos fraccionamientos cuentan con las autorizaciones debidas, los proyectos ejecutivos presentados y sobre todo construidos conforme a lo que fue autorizado en su momento.

El fraccionamiento Ankara, data de mayo de 2016, con algunas resoluciones posteriores, dado que fue construido por etapas, y el de Praderas Ley que fue autorizado en 2019, en los expedientes encontramos que está todo en orden, de tal suerte que reitero, ha sido un caso fortuito, de acumulamiento de basura, taponamiento de rejas, y eventualmente, ante un volumen excesivo de agua, ceden los muros y son los daños que hemos constatado”, afirmó.

Valdez Juárez informó que realizó un recorrido de inspección para identificar y verificar los daños que se presentaron en los fraccionamientos Ankara y Praderas Lake, de los que narró que se trata de un escurrimiento de un canal, que en los límites de los fraccionamientos, que cuenta con rejas, para la protección de los vecinos; y en el primero de ellos, en el de Ankara, el exceso de agua y el volumen que escurrió, arrastró material y basura que se encuentra en la parte del escurrimiento que no está canalizado, y se detiene en la primera de las rejas del fraccionamiento.

Lo anterior, propició que el agua se acumulara, y empieza a rebasar, y los muros de esta reja cedieron por la presión del agua y continua su paso, aguas abajo, hacia la segunda reja que delimita al fraccionamiento Ankara. “Sucede absolutamente lo mismo al fraccionamiento Ankara, la basura que arrastra, taponea la salida de la misma y empieza a acumularse el agua, a rebasar.

Este es el evento que genera que en un tirante de más de dos metros, el agua pueda ingresar a las viviendas colindantes con el escurrimiento”, explicó.Añadió que la presión que se acumuló, hizo que la barda cediera y el volumen de agua, en un solo momento ingresó al fraccionamiento Praderas Lake, que se encuentra en construcción e hizo estragos en la carpeta asfáltica y también en los muros de colindancia.

“El volumen de agua, la cantidad y el momento tan corto de tiempo provocan que éstos también colapsen y eventualmente el agua escurre hacia el río Chuvíscar. En la verificación que hemos hecho, en los expedientes con los que contamos en esta dependencia, los canales están trabajando adecuadamente, solo se trató de un caso fortuito, en el que el volumen de agua hace un arrastre de basura y maleza provoca el taponamiento y la presión del agua provoca que las bardas colapsen”, dijo.

Sobre las afectaciones, mencionó que en el campo están las empresas desarrolladoras atendiendo los daños, haciendo labores de limpieza, de reparación, y en los próximos días –como fue manifestado por uno de ellos-, van a iniciar con la reparación de los elementos colapsados, en este caso, de las bardas que delimitan los predios, las rejas que cubrían los escurrimientos.

“La recomendación es mantener siempre nuestros arroyos y canales limpios para evitar este tipo de sucesos, esto lo hemos estado reconstatando esta mañana en campo, y haremos las recomendaciones necesarias a las desarrolladoras. Inclusive a las que trabajan ahí en el entorno, que hasta este momento no sufrieron algún tipo de año, para que de manera preventiva, estar atentos mientras dura el temporal lluvioso”, dijo.

También recomendó a todos los ciudadanos tener el cuidado necesario en el momento de la lluvia, si no es necesario, no salgan de su vivienda, y sobre todo, no ingresen a los cauces por pequeños que sean. Lo propio a las desarrolladoras, para que mantengan los escurrimientos libres de cualquier obstáculo.

