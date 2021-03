Cumple 9 horas plantón frente al TSJ; piden vincular a Maru

Más de una centena de manifestantes y simpatizantes con el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cumplieron 9 horas del plantón que llevan a cabo en las afueras del Tribunal Superior de Justicia, donde exigen la vinculación a proceso en contra de los ex diputados, María Eugenia C.G., María A.S. y Rodrigo de la R.R.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Lo anterior se generó, luego de que a las 9 horas de la mañana, se suspendiera la audiencia de vinculación o no a proceso tras la ausencia de dos testigos que serían presentados en el caso, mientras que más de 300 manifestantes tomaron el exterior del poder judicial.

Por el momento los manifestantes que son dirigidos por el abogado Oscar Castrejon, se encuentran al exterior de las instalaciones del Tribunal y mencionaron que continuarán durante las próximas horas haya que el juez dicte la vinculación en contra de los presuntos responsables.

El día de hoy a las 7 horas del día, se dará continuación a la audiencia, donde se espera que el juez de control, dicte o no la vinculación a proceso en contra de los tres ex legisladores, quienes presuntamente recibieron dinero de lo que se conoce como la nómina secreta del ex gobernador César Horacio D.J.

