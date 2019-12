Da LeBarón plazo de 6 meses para aclarar masacre

“Les damos un plazo de seis meses al Gobierno Federal y Estatal para que resuelvan la masacre de la comunidad mormona, ya que se nota a las autoridades muy pasivas y con pocos resultados, de lo contrario tomaremos medidas alternas como acciones de presión”, advirtió ayer Adrián LeBarón, portavoz, luego de salir de la reunión que sostuvo con el activista Javier Sicilia.

“Esto está muy raro, la Federación no hace nada, el Estado no presiona, queremos que se resuelva, Corral no me ha dado ni el pésame, fue a LeBarón y ni siquiera mencionó a los masacrados, le matan a su gente y nadie dice nada, el gobernador como si no supiera, estamos bastante decepcionados”, comentó el activista.

Dijo que como parte de las acciones que tienen contempladas, será de una movilización en el país, que por una serie de diferencias no han podido concretar nada, pero en caso de que no logren concentrar la marcha en el país, existe una amplia posibilidad de realizarla en la ciudad de Chihuahua.

“No quiere que adelantemos nada, si no se concreta la marcha, nosotros nos aventaremos una quizás en la ciudad de Chihuahua, pesábamos hacerla el 30 de enero, pero no nos hemos puesto de acuerdo, no está tan consolidada, hay un poco de división hasta por las causas por las cuales marchar”, explicó en relación con la movilización que planean en el país.

Durante el día de ayer sostuvo un encuentro con diversas personalidades, entre ellas el activista social y poeta Javier Sicilia, con quien se han coordinado para llevar a cabo actividades en pro de la justicia en México, a lado también de Julián LeBarón, quien han mostrado un interés en que se establezca la paz en el país.

Adrián LeBarón comentó que tiene previsto formar una asociación o movimiento entre varios líderes sociales, pero que aún está “en pañales” porque aún no tienen nada en concreto; consultaron algunos nombres e integrantes, pero que no determinaron nada formal para la elaboración de esta nueva agrupación.

“Andamos queriendo hacer algo fuerte, para dar el ultimátum a los gobiernos, darles seis meses para que presenten y resuelvan el caso, o vamos a tener que tomar el Gobierno en el Estado, queremos dar la esperanza a la gente, algo estamos haciendo, no puede quedarse en el olvido, es para los estados y municipios, si no están haciendo su jale”, refirió.

Hasta el momento, el Gobierno Federal ha anunciado la detención de tres personas, quienes presuntamente participaron en la masacre de nueve personas de la comunidad de LeBarón, sin embargo las autoridades no han revelado la participación, identidades o el motivo de la detención de las tres personas.

Por otro lado, el municipio de Janos, donde detuvieron a Manuel y Mario, presuntos responsables de la masacre, ciudadanos, vecinos y familiares insisten a las autoridades que los detenidos son inocentes, por lo cual en días pasados enviaron una serie de evidencias y pruebas para fortalecer la versión de que ellos no estuvieron presentes en La Mora en el momento de la masacre.

