Dan bienvenida a más de 700 alumnos de nuevo ingreso al Tec de Chihuahua

Más de 700 alumnos de nuevo ingreso se pusieron la camiseta de "Las Panteras" del Instituto Tecnológico de Chihuahua, durante el evento de bienvenida encabezado por el director del plantel, Ricardo Villalba Rodríguez, quien exhortó a cada estudiante a "ponerse, sudar y gastar la camiseta" en busca de sus sueños, para ser grandes profesionales.

Este evento se ha llevado a cabo durante años, con el objetivo de dar la bienvenida a las nuevas generaciones del Instituto, que cumple 76 años en la capital del estado.

Durante su mensaje, el director del Tecnológico de Chihuahua destacó que la institución espera contribuir para que la historia que cada nuevo alumno que inicia su formación " sea una historia de éxito, y una historia de prosperidad".

El evento se realizó en el gimnasio del instituto, donde los cientos de estudiantes que iniciarán su formación escucharon las palabras del director del plantel.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Quién señaló que más que un discurso, son los actos de decenas de generaciones los que hablan, primero crecen en su formación "y una vez que les toca asumir una responsabilidad, estará la muestra de lo que aquí han recibido".

Compartió que "no todo es miel sobre hojuelas, habrá sinsabores, habrá quien tenga que recursar a lo mejor alguna asignatura, pero que ese no sea el límite, que ningún docente les diga que no pueden; que ningún docente les diga que no sirven para algo, si ustedes quieren ustedes van a poder; si ustedes de verdad están decididos, los vamos a ver como profesionistas".

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

El director del Instituto añadió que es en cada estudiante en quien recae esa decisión y llamó a dar el mayor esfuerzo y volverse parte "de la historia de estos 76 años, que se ha venido formando y transformando el estado". Refirió que las y los profesionistas "son gran parte del desarrollo económico y social de nuestro estado" y confió en que cada uno asumirá con orgullo y gallardía esa responsabilidad.

En el evento en que los cientos de nuevos alumnos se "pusieron la camiseta de Las Panteras", el director del plantel señaló que confía no sea sólo simbólico, y que además de "ponerse la camiseta, la suden, la gasten y la desgasten para hacer de nuestra comunidad la mejor".

Señaló que esperan los jóvenes se comprometan, "necesitamos que realmente se comprometan no solamente con el Tec de Chihuahua, que se comprometan también con su comunidad, con su ciudad y con su estado".