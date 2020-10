Dara inicio proyecto " Sí por México " de Coparmex

El día de hoy en punto de las 19:00 horas (20:00 horas de México) dará inicio la iniciativa “Sí por México”, la cual es una colaboración entre la comunidad y organizaciones que buscan trabajar para lograr una mejor participación ciudadana.

“Sí por México no es, no aspira a ser y no será un partido político en ningún momento, es un movimiento de organizaciones ciudadanas y de personas que están lanzando una agenda de gran visión para el país” puntualizó el presidente de Coparmex Nacional Gustavo de Hoyos Walther.

La presentación oficial será llevada a cabo a través de las redes sociales de Sí Por México, en donde se dará el arranque a este proyecto de talla nacional, con la participación de todas las entidades.

“La ciudadanía está obligada a romper los muros que han puesto el gobierno y los partidos políticos porque somos quienes históricamente nos hemos quedado fuera de las decisiones públicas. Eso debe terminar ahora y para siempre”, explica la iniciativa a través de sus redes sociales.

