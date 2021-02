Debe considerarse almacenar gas natural como reserva: Index

Resulta necesario considerar el tema del almacenamiento de gas natural, tanto por parte del Gobierno de la República como de las empresas privadas, fue la recomendación que hicieron expertos al participar en la transmisión de indexTv “Situación Energética Actual en México”, organizada por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.

“La situación de restablecimiento en la distribución de gas natural en México tiene que ver con el tema del clima. Cuando el mal tiempo que aqueja principalmente a Texas, en Estados Unidos, vaya mejorando, también se irá contando con mayor cantidad del combustible” y agregaron que por lo pronto las empresas grandes deben pensar en moderar su consumo.

Gerardo Vázquez Falcón, Director General del Comité de Sustentabilidad de index Nacional, fue quien moderó dicha transmisión, y le acompañaron María Elena Sierra, Head of Industry de ENGIE México; Ana Laura Ludlow, Vicepresidenta Comercial de ENGIE México; Juan Eduardo Balboa, Director de Relaciones Institucionales y Gobierno, de ÉNESTAS y Carlos Boone, Director de Inteligencia de Negocios de ÉNESTAS.

María Elena Sierra recordó que en Texas, principal productor de gas natural y proveedor de México, su sistema está aislado del resto de los estados de la Unión Americana y sus instalaciones no están adaptadas para las nevadas extremas. Tanto en México como en Texas, las plantas trabajan al día, de allí que la afectación sea inmediata, tanto en la distribución como en su costo al alza. Consideró la necesidad de analizar el tema del almacenamiento y como mitigar los riesgos a través de una política pública. “Hay que buscar un México más verde”, dijo.

Juan Eduardo Balboa, precisó que el gas natural tiene dos usos: el industrial y la generación eléctrica. México depende en un 80 por ciento de la importación de este combustóleo. Recomendó estar muy atentos a los comunicados y al actuar de CFE, CENACE y CENAGAS, y subrayó que no es fácil mudar a otro combustible. El combustóleo o el carbón no son opción.

Gerardo Vázquez Falcón dijo que sin duda en esta crisis de energéticos, las decisiones que ha tomado el Gobierno Federal han sido unilaterales y han impactado los procesos productivos. No se le ha dado el valor agregado al cliente y no tienen una visión de lo que es la manufactura de exportación. Ana Laura Ludlow indicó que el decreto del Gobernador de Texas, de proveer de gas natural a México hasta el 21 de febrero, es para atender a la demanda doméstica. Se trata de una situación de causa mayor y alerta crítica. Comentó que no se debe estigmatizar el uso de gas natural, ya que se le considera desde hace más de 100 años como combustible fósil.

Por su parte Carlos Boone, consideró que el Gobierno de Texas tuvo una decisión lógica para salvaguardar a su población, pero se puso a México en una situación compleja, por lo que hay que repensar en medidas de contingencia en las empresas y en modelos de almacenamiento, porque no es posible sustituir al gas natural.