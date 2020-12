Debe pagar Pensiones 230 mdp para el lunes

La situación financiera de Pensiones Civiles del Estado es crítica, debe pagar 230 millones de pesos para cubrir una parte de la deuda que mantiene con dos hospitales privados, mismos que notificaron de manera oficial el pasado jueves la suspensión del servicio a los derechohabientes, este viernes y ante la creciente ola de inconformidad se hizo una “colecta” y se les dio un abono para abrir el servicio a urgencias como quimioterapias y partos, pero a partir del lunes deberán liquidar el adeudo.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua, Alberto José Herrera González, director de PCE, explicó que la deuda por el concepto de servicio médico de todos los organismos afiliados asciende a mil 050 millones de pesos, de los cuales 480 millones los debe la Universidad Autónoma de Chihuahua.



En la Junta de Gobierno el magisterio se ha pronunciado para que se les rescinda el contrato a los deudores, moción que no se ha aprobado debido a que se quedarían sin servicio médico, sin embargo el no pago ya tiene esa misma consecuencia.

Dicha deuda lleva a que los hospitales como Ángeles en Chihuahua y en Cuauhtémoc, así como Christus Muguerza, hayan decidido no prestar más sus servicios, pues incluso también tuvieron problemas para cubrir las prestaciones laborales de sus trabajadores.



La preocupación por la situación que atraviesa PCE se extiende hasta la FGE, ya que César Augusto Peniche y Emilio García Ruiz han señalado que la inseguridad se ha incrementado en algunas zonas del estado y los cuerpos policiacos están en riesgo constante.



“Las organizaciones criminales andan cazando a nuestros policías, el jueves el fiscal y el de Seguridad Pública vienen y nos entregan su preocupación por los cuerpos policiacos, -“¿qué vamos a hacer con ellos si algo les pasa?, ¿a dónde los vamos a llevar?”- y ellos tienen razón. En los últimos meses hemos atendido a 11 viudas”.



Pensiones tiene contratados a cuatro hospitales privados, como son Clínica del Centro, Star Médica, Christus Muguerza y Hospital Ángeles para la Delegación Chihuahua, donde se concentra el 60 por ciento de la derechohabiencia; en Cuauhtémoc está Ángeles y en Ciudad Juárez el Centro Médico de Especialidades, donde la semana pasada tuvieron que cubrir el adeudo para continuar con el servicio médico.



En Chihuahua la mayoría de los derechohabientes son del magisterio, “ ¿Qué les decimos a los maestros? ¿que no podemos porque el patrón no paga?”.



DEUDORES HACEN OÍDOS SORDOS



En los últimos días, las manifestaciones se han hecho presentes, sobre todo por parte de los integrantes del magisterio, quienes son casi el 60 por ciento de los derechohabientes de PCE. “Nosotros quisiéramos tener las cuotas que se les han retenido al magisterio y las aportaciones que les corresponden al patrón, pero la Secretaría de Hacienda por ese concepto nos debe 230 mdp”.

El contador aplaudió que la Junta de Coordinación Política del Congreso se haya pronunciado en contra del proyecto de presupuesto que mandó el Ejecutivo, donde PCE tiene reducciones de entre el 30 y 35 por ciento. Incluso en las reuniones de trabajo a los que los han convocado se les ha informado sobre los adeudos que tienen diversos organismos. El principal deudor es la Secretaría de Hacienda, en 2016 debía 900 mdp, a la fecha son mil 400 mdp; luego la Universidad Autónoma de Chihuahua, que en el 2016 adeudaba 300 mdp y ahora son mil 392 mdp, así como la Junta Municipal de Agua de Parral y Delicias. En total la deuda a PCE asciende a 3 mil 950 mdp.

Incluso el Congreso del Estado está revisando los presupuestos para que los organismos paguen a PCE y llamará a cuentas a aquellos que sí tuvieron pero no aportaron.

Secretaría de Hacienda ha optado por aportar al fondo de Pensiones y Jubilaciones, pero mientras llega ese momento la persona debe mantenerse viva y saludable, y para ello no hay dinero.



EN ABONITOS



La Universidad Autónoma de Chihuahua ocupa el segundo sitio en la lista de deudores a Pensiones Civiles del Estado, su deuda asciende a mil 392 millones de pesos, de esto 480 mdp son de servicio médico. Pues a pesar de que se realizan las retenciones a los derechohabientes éstas no llegan a su destino.

Ante la situación financiera del organismo médico se ha instado a la UACh a que pague, sin embargo las negativas son reiteradas. Esta semana y tras una fuerte reprimenda del Congreso del Estado dio un “abonito” de apenas 7 millones de pesos, es decir el 1.45 por ciento de su deuda del servicio médico.

Hace unos días, a través de un comunicado de prensa, la Universidad Autónoma de Chihuahua informó que se aprobó su cuenta pública de 2018 sin observaciones, cuando a diciembre de 2018 la institución ya debía 909 mdp a PCE.

A la fecha los derechohabientes de la institución académica son 8 mil 900, de los cuales sólo 4 son los asegurados y aportantes, el resto son beneficiarios de estos. Sin embargo desde 2017 la UACh no ha aportado las cuotas.



RESCISIÓN DE CONTRATOS Y RESPONSABILIDAD



A la fecha se les ha dicho a los organismos afiliados que si el contrato que tienen con PCE les es muy gravoso, se pueden retirar. “Si las cuotas les parecen altas, busquen otro lugar donde pagar menores costos. Si no pueden pagar váyanse a otra parte. Luego viene la promesa de que ya van a pagar”.

Desde hace días, el secretario general de la Sección 42, Ever Avitia, y el nuevo delegado del Comité Ejecutivo han estado en constante reunión con el director de PCE, ya que se han manifestado a favor de rescindir los contratos a quienes no paguen. Además han mantenido negociaciones con los directivos de los nosocomios para que les abran el servicio.

Se logró que los pacientes con cáncer pudieran acceder a sus quimioterapias y al menos dos derechohabientes tienen partos programados. Situaciones que no pueden diferirse no dejar de atenderse, “Aquí la vida nos corre por minutos”, dijo el contador.

Los nosocomios les dieron una prórroga de pago y abrieron el servicio.

El jueves notificaron la suspensión del servicio, la deuda es de 230 mdp al 31 de octubre, falta sumarle los meses de noviembre y diciembre, que podría ascender a 40 mdp más.

Los últimos días se ha llamado a los deudores y sólo han logrado juntar 35 mdp, de los mil 050, una cantidad insignificante.

“Tenemos una distorsión de la responsabilidad y la dignidad, pareciera que es muy fácil incumplir su palabra y no pasa nada”, comentó Alberto José Herrera González.









