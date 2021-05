Declina Alejandro Díaz a favor de Maru Campos, en pleno debate

Durante su mensaje de cierre en el debate, Alejandro Díaz anunció que se une a la candidatura de María Eugenia Campos Galván, de Acción Nacional, por lo que renuncia a la campaña de Fuerza por México.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Además de mi familia y mis hijos, esta campaña y su contacto con la gente, el cariño que he recibido, son lo mejor que me ha pasado en la vida. Este es el momento de grandes definiciones. Chihuahua merece que dejemos de pensar en lo que resulta mejor para cada uno de nosotros y que pasemos del desprecio, de la incapacidad para ser solo un frente de seguridad por su tranquilidad”, dijo.





Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua





Indico que la visión de futuro y no el retroceso es lo que se necesita en la entidad por el bien de la sociedad. Por ello, expresó que a nombre de su equipo, se une a la candidatura por la gubernatura de Acción Nacional, con la candidata María Eugenia Campos, a favor de su proyecto social.

“Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor, progreso y no la división, la visión de futuro y no retroceso, que es lo que representa Loera. A la candidata Maru Campos, le tomo su palabra por representar a Chihuahua de manera conjunta. Quiero ayudar a que prive la unión y no el rencor”, dijo.

Alejandro Díaz convocó a sus simpatizantes y a todos los ciudadanos a cerrar filas en favor de María Eugenia Campos Galvan. Cabe resaltar que Alejandro Díaz realizó su campaña electoral desde el inicio con presencia en diversos municipios de la entidad, así como recorridos por Ciudad Juárez y Chihuahua capital, en compañía de candidatos locales.

Te puede interesar:

Local Maru Campos es tan mitómana como César Duarte: Javier Corral

Local Aplicará SS vacuna contra sarampión y rubéola a menores

Local Se retractan testigos que declararon contra Maru Campos