“Declina” Graciela Ortiz, pero el partido no

Graciela Ortiz, candidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), planteó a los candidatos del partido realizar un frente común con Acción Nacional para evitar que Morena llegue al gobierno de Chihuahua, sin embargo indicó que su candidatura sigue en marcha.

"Vayamos unidos en ese frente con el PAN para impedir que a la gubernatura del estado de Chihuahua pueda llegar un candidato de Morena. Hoy vengo a pedirles que me autoricen a ello, a establecer ese frente", expresó y exhortó a que el resto de los candidatos continuaran la búsqueda del voto ciudadano.

Indicó que el PRI tiene condiciones de competitividad, en los puestos locales y federales, al tener el entusiasmo de ir a buscar a cada uno de los ciudadanos, en un trabajo de calle en calle que ha sido intenso desde el inicio de las campañas electorales. Sin embargo, resaltó que para llegar al gobierno estatal se carecen de buenas condiciones.

"En política no nos podemos nunca engañar. No está el partido en la mejor condición para sacar adelante la gubernatura de Chihuahua. Y no les quiero plantear absolutamente ninguna declinación, habremos de terminar juntos, pero quiero pedirles a ustedes que me autoricen a hacer, cumpliendo esa petición que hace la dirigencia nacional, con un sentido estricto de responsabilidad con Chihuahua, un frente que busque evitar a toda costa la llegada de Morena al poder", dijo.

Indicó que se debe tener en claro el realizar un esfuerzo con responsabilidad por Chihuahua y por el PRI, para realizar un frente con otro partido político que permita construir una barrera en el camino de Morena en busca del gobierno estatal. El planteamiento corresponde a la decisión tomada por las dirigencias nacionales del PRI y Acción Nacional, quienes coincidieron en defender a los chihuahuenses frente a Morena.

“Frente al peligro que representan los gobiernos de Morena, se trata de respaldar los esfuerzos que a nivel nacional encabezan los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional. Tenemos, como nunca, que ser responsables; como conocedores del riesgo que Chihuahua tiene y éste no es menor, es un candidato de Morena que sigue ciegamente las políticas centralistas”, dijo.

Recalcó que el PRI siempre ha iniciado el camino y la ruta de responsabilidad, como el partido nacional con las mejores causas, por ello insistió que las condiciones actuales demandan un estricto sentido de responsabilidad de las decisiones que se tomen en materia política por el bien de Chihuahua.

Ante la solicitud de formar la alianza para la gubernatura, Ortiz indicó que habrá de acompañar al triunfo al resto de los candidatos del PRI a las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.

Cabe resaltar que previo a la reunión privada entre candidatos, el ex gobernador priista Fernando Baeza llamó a la ciudadanía a votar a favor de Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura, a quien dijo apoyar desde hace dos años y medio al tener un compromiso por un mejor futuro para Chihuahua.

Luego del discurso brindado a los candidatos, Graciela Ortiz se retiró de la reunión sin brindar mayores declaraciones a los aspirantes, quienes se quedaron inconformes e indignados con el planteamiento de formar una alianza con otro partido político. Por lo que los reclamos y señalamientos fueron recibidos por Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI.

Domínguez indicó que una suma, un frente o una declinación, no le da el apoyo a un instituto político, por lo que la situación debió de haberse construido con tiempo, de forma previa, entre los partidos, resaltando que Chela Ortiz no renunciará a la candidatura y por lo tanto aparecerá en la boleta electoral, dejando en claro que él respalda la inconformidad de la militancia priista.

