Decomisan en Jalisco armas de la GN sustraídas en La Boquilla

El caso de la toma de la presa La Boquilla en septiembre pasado fue tema de conversación durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, cuando el presidente Andrés Manuel hablaba sobre la disminución del tráfico de armas.

“Ha disminuido porque no hay tolerancia, cero impunidad (…) Que el Ejército y la Marina están a cargo de las aduanas, que no se aceptan programas con agencias extranjeras para introducir armas como lo hacían anteriormente, que haya más control en la adquisición de armamento, todo eso ayuda mucho y estamos sobre estos casos.

Como ejemplo, recordó que “hubo un movimiento en una región de Chihuahua porque no se quería entregar el agua que de acuerdo al tratado con Estados Unidos debemos aportar, un acuerdo de los años 40 del siglo pasado”, señaló.

“Hubo una disputa, una discrepancia, incluso movilizaciones, fue la Secretaría de la Defensa, estuvo la Guardia Nacional, porque teníamos que cumplir con ese compromiso internacional para evitar cualquier sanción o represalia que nos afectara”, señaló.

“Se resolvió el problema, desgraciadamente perdieron la vida creo que dos o tres personas, una mujer, tengo eso muy presente, muy lamentable. Y nosotros teníamos información de que se metieron intereses ajenos a lo que podría ser una causa justa, había grupos de intereses creados, inclusive grupos de la delincuencia organizada”, advirtió.

Recordó también que en ese entonces unos productores tomaron la presa La Boquilla.

“El comandante de la zona militar actuó de manera muy responsable, porque en vez de reprimir, creo que había soldados, elementos de la Guardia Nacional en la presa, decidió no enfrentar a la multitud. Y no sólo eso, antes de entregarles la presa, que estaba custodiada, desarmó a todo el personal, salen, entra la gente, toman la presa y afortunadamente no hay enfrentamiento, pero se pierden unas armas de la Guardia Nacional”, señaló.

En ese sentido, indicó que hace aproximadamente 20 días, en un decomiso en la costa de Nayarit limítrofe con Jalisco, se encontraron armas de la Guardia Nacional que se habían sustraído en la presa La Boquilla.

“No puede ser tan categórico, pero en el movimiento en Chihuahua había gente vinculada con los que operan en Jalisco, en la delincuencia”, acusó.

“Se tiene registro de los hechos, la Secretaría de Defensa está haciendo su trabajo en todo lo que tiene que ver con armamento y como en todo el Gobierno se está limpiando, como se está haciendo en Migración, en Aduanas, en los puertos, también en el manejo de armamento”, subrayó.