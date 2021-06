Dedica el arzobispo Miranda la misa dominical a los padres y sacerdotes

En el marco del Día del Padre, el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, pidió al Señor por los papás y también por los sacerdotes, para que el Señor les conceda tener la capacidad de ser fieles reflejos de la paternidad de Dios, durante la sagrada eucaristía, celebrada en la Catedral Metropolitana de Chihuahua.

Así mismo, manifestó una acción de gracias por los 130 años de haber sido eregida la Diócesis de Chihuahua, el 23 de junio de 1891, y pidió al Señor que otorgue la capacidad de ser una Iglesia en la que todos caminen con Jesús en la barca. También pidió por los difuntos, para que el Señor los tenga en el Cielo, particularmente por don Justo, el obispo que lo ordenó como sacerdote y diácono.

Al disertar durante la homilía, Monseñor Miranda refirió que las palabras que utiliza Jesús cuando calma la tempestad, les dice “cállate, enmudece”, y cuando expulsaba demonios decía lo mismo al mar que con sus peligros, significaba el mal.

“Con frecuencia, también en nuestro entorno se levanta la tempestad, parece que nuestra pobre barca no aguanta y corre el riesgo de hundirse, y puede darnos la impresión de que Dios está ausente, y guarda silencio, y las olas, se nos vienen encima, las dificultades de nuestra vida nos superan. Si por encima de lo que nos pasa, acudimos al Señor con confianza, por más malo que parezca el momento que estamos pasando, Él ayudará a pasarlo. Si depositamos la confianza en el Señor, podremos depositar nuestros problemas con serenidad. Nos falta la serenidad, cuando deformamos la realidad, y hacemos de un granito de arena una tormenta. La confianza en el Señor nos va a dar la serenidad de la mente, para no ser esclavos de nuestros nervios o victimas de nuestra imaginación. Nos va a dar la confianza en el corazón, para no vernos reducidos en nuestra angustia, y también en nuestra acción, para evitar el derroche inútil de nuestras fuerzas”, manifestó Su Excelencia.

En ese sentido destacó que nadie puede estar sereno en los problemas que lo aquejan, si no está puesta su confianza en Jesús, y no lucha por adquirir esta virtud cristiana que nace de la fe, y se fundamenta, en la fortaleza y la templanza.

“Que el Señor bendiga a todos los padres, vivos y difuntos. También a mis sacerdotes. Les damos un aplauso, primero a nuestro Padre Dios”, expresó el arzobispo Constancio Miranda, para finalizar como es costumbre, con el rezo de la Salve, para que la Virgen interceda por la salud y el fin de la pandemia Covid.

Erección de la Diócesis de Chihuahua

La Diócesis de Chihuahua fue eregida el 23 de junio de 1891, que este año llega a los 130 años, por la bula pontificia Illud in Primis y pasó a ser sufragánea de la Diócesis de Durango. Don José de Jesús Ortiz y Rodríguez fue el primero obispo de Chihuahua elegido el 15 de junio de 1893, y tomó posesión el 3 de octubre de 1893.

En 1950 fue la primera desmembración territorial, para la erección de la Diócesis de la Tarahumara, posteriormente, surgieron las diócesis Ciudad Juárez, Parral, Nuevo Casas Grandes, y por último la de Cuauhtémoc- Madera, en 1995.

La Diócesis de Chihuahua comprende una cobertura de Aldama, Aquiles Serdán, Camargo, Coyame, La Cruz, Chihuahua, Delicias, Belisario Domínguez, Santa Isabel, Gran Morelos, Julimes, Manuel Benavides, Meoqui, Nonoava, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Satevó y Saucillo. Actualmente, comprende 85 parroquias.