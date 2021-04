Defenderán empresarios decisiones legales del INE

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, dijo que los empresarios defenderán, como lo han hecho a lo largo de los años, las decisiones legales que tome el Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior, ante los recientes ataques que ha recibido el órgano electoral por parte de algunos políticos que no están de acuerdo con la cancelación de candidaturas en el país, lo que consideró son expresiones graves contra los mexicanos.

Cruz Camberos informó que el dirigente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, firmó este miércoles un convenio con el titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello, para impulsar la Democracia y la Participación Ciudadana en el país.

Hizo énfasis en que la Democracia se da en la colectividad, no por presiones de personas que pretenden imponer sus intereses individuales sin cumplir con los requisitos establecidos por la Autoridad electoral.

“Necesitamos un INE sólido, autónomo, neutro y apegado a la Ley, porque a fin de cuentas es el árbitro ciudadano que tiene la gran responsabilidad de impulsar el voto ciudadano y que este se dé en condiciones”, puntualizó.

Agregó que los mexicanos deben confiar en las decisiones legales del órgano para que no haya exceso en la sobre representación, y que quienes buscan llegar a un cargo popular lo hagan en apego a la Transparencia y a Derecho.

No obstante, hizo énfasis en que si hay aspirantes o ciudadanos que no están conformes con las decisiones del INE, pueden acudir ante las instancias correspondientes en materia electoral para presentar sus quejas, pero siempre en medio de un proceso pacífico, no con descalificaciones y confrontación en contra del Instituto.

“Los mexicanos necesitamos que el INE siga evolucionando, hemos transitado por décadas en medio de una Democracia pacífica y así queremos que siga siendo; por eso reitero la invitación a los partidos, a los gobiernos, candidatos y los ciudadanos que respetemos al Instituto porque su naturaleza es regular no pelear”, precisó.

Por otra parte invitó a los candidatos de los diferentes partidos políticos a que presenten su Declaración 3 de 3, lo que le permite a los ciudadanos conocer a profundidad los perfiles que pretender obtener su sufragio.

Asimismo, respaldó la petición de José Medina Mora a las autoridades de Salud, para que quienes sean electos como funcionarios de casilla sean vacunados, a fin de garantizar condiciones sanas en los puntos de elección, independientemente de todas las medidas que el INE ha establecido para la jornada electoral.

“El convenio firmado por Coparmex y el INE nos compromete aún más como organismo empresarial, que aunque somos altamente políticos somos totalmente apartidistas; seguiremos impulsamos la Democracia y la Participación Ciudadana por medio de iniciativas como #ParticipoVotoExijo y #YoSiVoto; los invito a que construyamos un mejor país acudiendo a las urnas, si Chihuahua vota, Chihuahua gana”, terminó.