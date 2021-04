Defensa de ex alcaldesa no ha revertido ninguna prueba del MP: Castrejón

El abogado e integrante del Comité de Salud Pública, Oscar Castrejón, manifestó que, María Eugenia C. debe ser vinculada a proceso penal, porque sus abogados no han revertido ninguna prueba del ministerio público, ya que ni la acusación que la relaciona con pagos indebidos cuando fue diputada local y formo parte de la nómina secreta de César Duarte, en donde se encuentran involucrados varios ex diputados de la legislación ante pasada.

Debido a esto exigió que se de la transparencia en la investigación de la “nómina secreta”, y se de máxima publicidad del caso y proceso penal para los responsables por desfalcos cometidos en el ex gobierno del estado.

“Con mi experiencia de abogado de 30 años y desde el 2017 en este nuevo sistema de justicia penal, la deben de vincular, hasta ahora no han presentando ninguna prueba novedosa o algo que anule lo que el ministerio público señaló contra ella en la audiencia de imputación” expresó Castrejón.

Resaltó que, cuando concluya la audiencia se extenderá, porque no ha terminado de presentar todas sus pruebas la defensa, faltan los alegatos de la defensa, la réplica del ministerio público y la resolución del juez.

Debido a la manifestación de los integrantes que pernoctaron en casas de campaña en la explanada de la Ciudad Judicial, en espera de información de la audiencia de vinculación, se logró que al menos quince personas tuvieran acceso a la sala de audiencias públicas, como testigos ciudadanos.

