Defensores de derechos humanos critican alerta emitida por Estados Unidos

El Paso.- El Paso. Defensor de los derechos humanos paseño, critica fuertemente la alerta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EUA.DHS), acerca de los estados en México señalados como peligrosos, con delincuencia y secuestro, Fernando García dijo que la primera alerta que debe de emitir el gobierno de EUA es que no se continúe con la venta de armas a los grupos delictivos, ya que esas armas son las que generan el estado de violencia en México.

El activista afirmó que la violencia que se desarrolla en México se debe a las armas que llegan a ese país vía EUA y que no se tiene control ni un alto a la venta indiscriminada de armamento, y que es desafortunado que EUA no tome otras medidas aparte de las alertas que crean mucha confusión.

“Lo que es desafortunado que el gobierno de Estados Unidos no tome otras medidas aparte de la alerta, y mandar esas alertas que crean mucha confusión porque, la violencia se estas generando en México por un parte a las armas que llegan de EUA, no hay alerta ahí y no se hace nada”, denunció Fernando García presidente y director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos (BNHR).

García dijo que no es consecuente las alertas con la política que lleva a cabo EUA de enviar y vender armas a México, y la mayoría de ese armamento cae en manos de las organizaciones criminales de todo tipo, así como en la delincuencia organizada y eso provoca los grandes movimientos violentos que a día rio sucede en México.

Hace apenas poco menos de 48 horas, la Embajada de Estados Unidos en México (US Embassy), envió una alerta clasificada con Nivel 4, en la que advierte a los estadounidenses que viajar a México en estos momentos se torna demasiado peligroso, por lo que instó a las personas se abstengan de hacerlo.

En la alerta publicada en la página de la embajada, dice que no viaje a México por Covid-19 y que actúe con mayor cautela en México debido a la delincuencia y el secuestro, señala algunas áreas de mayor riesgo, lea la advertencia de viaje completa, además les pide que lean la página Covid-19 del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional.

Entre los estados que se encuentran señalados por la violencia y delincuencia, está el estado de Chihuahua, que en los primeros 90 días del 2021, la cantidad de muertes violentas ha ido a la alta, con un total de 595 personas asesinadas, por lo que el mes de marzo el de mayor incidencia de este delito, con un total de 211 homicidios, de los cuales por lo menos el 80 por ciento encuentran relacionados con las actividades del crimen organizado, según la estadística que concentra la Fiscalía General del Estado.

El director de BNHR explicó que, si existe una preocupación real ante la violencia que se desarrolla en México, sobre todo por la utilización de tanto armamento de alto calibre, pero eso no se resuelve con alertas del DHS.

El activista finalmente dijo que, si fuera congruente EUA, deberían de enviar a alertas para que los viajeros no vayan a Chicago, Minnesota o Austin donde han sucedido actos de violencia en los últimos días, ya que van como diez tiroteos en EUA, lo que ha dejado muchos muertos.

