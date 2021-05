Defiende gobernador indígena vivir el territorio ancestral

Enrique Manuel Parra, gobernador tradicional ralámuli de la comunidad de Mogótavo, en el municipio de Urique, Chihuahua, defendió el derecho ancestral de vivir en el territorio en el que nació y nacieron sus generaciones anteriores, y por esa razón ha sido denunciado penalmente por despojo agraviado por habitar en el territorio de los ralámulis, luego de que fuera comercializado sin contemplar el derecho de sus habitantes.

“La gente de la comunidad está indignada con ese trato que le dan, porque son tratados como productos, como objetos por la mercadotecnia para la venta de turismo, pero después, otros que quieren hacer otras cosas, andan denigrando, es como no considerarlos como seres humanos a las personas de la comunidad, es como negar que son de Chihuahua”, argumentó Enrique Parra.

En ese sentido abundó que frecuentemente ponen como representación de Chihuahua a los ralámulis, y sus logros como ultramaratonistas, sin embargo, los someten a una lucha porque los quieren despojar de sus tierras, situación que lamentablemente, se repite en muchos lugares de la Sierra Tarahumara, y que al estar ubicada Mogótavo en la zona conocida como Divisadero-Barrancas del Cobre, cercana al turismo, les atacan primero.

“Hay muchos lugares donde tal vez no tengan defensa, donde siguen con el colonialismo, de quitarles lo poco que tienen, porque antes tenían todo el territorio de las planicies. Ahora hay nombres en ralámuli, pero ya no viven ralámulis ahí, porque han sido despojados, más allá. Ahora tienen que sobrevivir de otra manera, y la gente de la comunidad es originaria de ahí, y no podemos ir a donde queramos, porque es nuestra raíz ahí”, afirmó.

Y prosiguió, “somos como los árboles, tenemos raíz aquí, tenemos historia, conocemos cada rincón de los lugares, los nombres, cualquier cosa que hay ahí, no hay necesidad de andar moviendo, porque nosotros vamos a defender aquí, somos los que debemos tener el derecho, estábamos aquí primero, no los que vienen de un día para otro y dicen que ya son los dueños nada más de un papel, pero nunca estuvieron ahí, nunca han vivido ahí, solamente nosotros, desde tiempo inmemorial, porque nuestros antepasados siempre estuvieron ahí”.

Por lo anterior, hizo un llamado a las instancias que imparten justicia, a que realicen un estudio a fondo, en este y los casos que aborden sobre comunidades indígenas, porque a veces, nada más estudian superficialmente, sin investigar a profundidad. Sin embargo, a las personas indígenas, los obligan a hablar en otro idioma, a leer en otro idioma, y dijo que así los que juzgan deben de saber la historia de un pueblo para poder hacer de manera correcta la impartición de justicia.

Sobre el conflicto, explicó que los demandantes, en el año 2008 hicieron una compra a otra persona, lo que generó la problemática. Anteriormente el gobierno le tituló a unas personas ajenas a los habitantes ralámulis, por lo que la comunidad solicitó en la década de 1980 que se les reconociera como un ejido, sin embargo, les otorgaron el reconocimiento de propiedad a otras personas, y no a los legítimos dueños que han ocupado el lugar desde tiempo inmemorial.

“Ahí empiezan con las corrupciones que hay en muchos lugares, -a base de dádivas, no sé cómo le hacen-, y ahí están ahora las consecuencias que no deberíamos estar sufriendo, porque no tiene sentido. Y estas personas están obstinadas a desarrollar un centro turístico, porque es una meseta donde puede construir, como esta persona que denuncia penamente, es dueño de una constructora y ahí quiere hacer algo”, manifestó.

El gobernador ralámuli Enrique Manuel Parral afirmó que la gente de la comunidad de Mogótavo no se va a mover, porque saben la historia, porque es gente unida, donde tienen las parcelas, las plantas medicinales, las plantas comestibles, los árboles que siempre los han acompañado toda su vida, donde nacieron, y donde dejaron resguardados bajo la tierra sus cordones umbilicales, en la costumbre de dejar su raíz de la tierra a la que se pertenece.

