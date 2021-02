Defiende joven universitario rarámuri su lengua materna

Cástulo Braulio González Torres, con 30 años de edad y originario del rancho Peñasco Blanco, comunidad rural de Santa Rosa, municipio de Guerrero, ha logrado superar los retos para llegar a cursar el octavo semestre de la carrera Ingeniero Fitotecnista de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Es por ello que al conmemorarse este 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna, el estudiante hizo un llamado a no abandonar la lengua rarámuri o perder esta herencia que representa una identidad y que se adquiere desde casa, a través de padres, abuelos, hermanos o de quienes se encargaron de criarlos.

Desde un inicio supo que para poder superarse y entenderle a las clases, era necesario aprender el español; ese fue el motivo principal que lo obligó a salirse de su comunidad y llegar a la urbe; sin embargo, otro de los motivos que lo orillaron a cambiar de idioma fue para ayudar a sus abuelos quienes batallan para comunicarse con otras personas.

El objetivo de Braulio es aprovechar las ventajas que ofrece el Modelo Educativo Renovación UACH-DS y egresar como ingeniero fitotecnista para apoyar a los agricultores de su pueblo para incorporar tecnologías actualizadas, pues siguen utilizando caballos y arados para los cultivos.

Foto: Paloma Sánchez | El Heraldo de Chihuahua

“Para mí lo más importante fue tener la oportunidad que me brindaron dos profesores que llegaron al rancho para tenderme la mano. En aquellos tiempos nunca me cruzó por la mente estudiar una carrera profesional, pero ellos me insistieron a cursar el bachillerato con el apoyo de una beca y me ayudaron a llegar a la facultad, donde por varios meses estuve en una casa de renta para después trasladarme a vivir en el rancho de la UACH”, mencionó.

Hoy en día, Braulio González sigue desde su comunidad con sus estudios de manera virtual a causa de esta pandemia, donde su madre y hermanos le han brindado el apoyo para continuar con su objetivo de egresar como ingeniero y contribuir a reducir las carencias que siguen presentándose en su pueblo, donde la crisis y el abandono han sido predominantes de ese lugar.