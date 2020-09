Dejan escombro sobre la banqueta en San Felipe

Vecinos de la colonia San Felipe expresaron su molestia por desperdicios dejados sobre la vía pública, y que no son recogidos por el servicio de limpia urbana, por sus dimensiones, como escombro y un depósito de basura saturado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Los quejosos refirieron que el escombro y la basura se encuentran en la Calle Privada Ortiz de Campos, en el sector comprendido entre Avenida Universidad y Ortiz de Campos, y de norte a sur, entre Ramírez Calderón y Avenida División del Norte.

El contenedor de basura se encuentra saturado, sin embargo, a pesar de no tener más espacio para almacenar, hay quien sigue dejando la basura en ese lugar, desbordando hasta la banqueta, lo que genera malos olores e imagen para el sector. En ese mismo espacio, luego de una remodelación de una finca cercana, se dejó escombro y materiales de construcción, que deben ser depositados en el Relleno Sanitario, pues el camión de la basura no los recoge, por no corresponder a desperdicios urbanos.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer









Te puede interesar:





Noroeste Reanudan actividad con recorridos turísticos

Noroeste Duplicaron cantidad de exámenes de alcoholemia en un solo turno

Policiaca Arrojan hasta la taza del baño a basurero clandestino