Dejará Víctor Quintana Desarrollo Social

Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, confirmó haber sostenido el pasado lunes una reunión privada con el gobernador, Javier Corral, en la cual le manifestó su intención de separarse del cargo, con la idea de integrarse al partido Morena del cual fue fundador estatal y donde fue expulsado en septiembre de 2016.

Durante el encuentro el jefe del Ejecutivo le manifestó el respaldo a su decisión, basado en que no se puede coartar la libertad individual, sin embargo, le pidió tiempo para analizar el caso y tomar decisiones en torno a la salida.

La propia información dada a conocer por el aún secretario, señala que el gobernador Corral sugirió que la salida no se hiciera efectiva, sino al terminar los informes regionales en:

Chihuahua, Delicias Juárez, Parral y hoy sábado el último en Ciudad Cuauhtémoc.

En un breve mensaje, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informó que el próximo martes 10 de marzo anunciará varios ajustes en su gabinete: “Los convocaré para hablar de varios ajustes que haremos al equipo de gobierno y el nombramiento de nuevos funcionarios”, que por supuesto contempla el de Víctor Quintana Silveyra.

Como se recordará, el secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Víctor Quintana Silveyra, solicitó el pasado domingo su reafiliación a Morena, esto al hacerle entrega de un oficio al presidente interino del CEN de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en ocasión de su visita a la ciudad de Chihuahua.

Quintana fue expulsado el 29 de septiembre de 2016 por su participación en la campaña de Javier Corral.

Al ser expulsado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haber incurrido a una serie de faltas al reglamento y estatutos del instituto político en mención, deberá ser esta misma comisión quien en un determinado momento analice, evalúe y dictamine si Quintana puede regresar como militante, según explicaron miembros de Morena.

Aunque el caso de la renuncia ha sido manejado bajo total hermetismo por la administración estatal, fue el secretario general de Gobierno, Fernando Mesta, quien refirió que la renuncia podría darse en horas.

Fue enfático al aclarar que cualquiera que busque una candidatura, tiene que dejar el gabinete estatal, pues es instrucción del gobernador.

“Hemos platicado de muchas cosas, pero a mí no me ha preguntado ni cuándo se va, yo no soy quien, a mí no me va a presentar su renuncia”, dijo al ser cuestionado si Víctor Quintana había tenido un acercamiento con Mesta.

Finalizó externando que todas aspiraciones son legítimas, pero es incorrecto el querer usar la plataforma gubernamental como una catapulta a la política.





