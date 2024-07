¡En peligro! A pesar de las lluvias, no se ha mitigado la crisis en la ganadería

Manuel Balderrama, presidente de la Asociación Ganadera de Saucillo señaló que las lluvias registradas durante la última semana fueron insuficientes para mitigar la crisis por la que atraviesa la ganadería regional, porque las precipitaciones ocurrieron de manera aislada y esto no permite que reverdezcan los campos de agostadero.

Lamentó que hasta el momento, no se hayan presentado lluvias más generalizadas y abundantes en la región, pues señaló que prácticamente sólo ha llovido en “pedacitos” de tierra.

Sin embargo, externó que los ganaderos están sumamente confiados en que las precipitaciones pluviales se extiendan durante las próximas horas y este fin de semana, conforme a los pronósticos que se han dado a conocer recientemente en los medios de comunicación.

“Tenemos mucha fe de que así sea, pero hasta ahorita hemos tenido lluvias muy aisladas y no resuelven ningún problema”, reafirmó Balderrama, quien expuso que donde más ha llovido se registró a lo mucho media pulgada de precipitación, por lo que los pastizales no han podido crecer nuevamente.

El entrevistado expresó que los ganaderos están haciendo esfuerzos titánicos para sostener los hatos de reses, esto, a pesar de que en la zona hay forrajes como la alfalfa, que son caros, pero señaló que en otros municipios es mucho más oneroso alimentar a los animales debido al costo de los fletes.

“El hato se sigue conservando pero ya muy mermado, pero (el productor) le tiene mucho cariño a sus vacas y las está conservando”, afirmó el presidente de la Asociación Ganadera de Saucillo.

Balderrama estimó que el hato ganadero en la región ha disminuido en un cincuenta por ciento en comparación con lo que se tenía hace tres o cuatro años, cuando la sequía comenzó a azotar a la región y a todo el estado. Recalcó que el ganado restante se está sosteniendo a base de mucho esfuerzo por parte de los productores, quienes además, están resintiendo la falta de apoyos del Gobierno Federal.

“Ojalá y nuestras autoridades, nuestros gobiernos, cambiaran de actitud y no dejaran solo principalmente al pequeño y mediano ganadero, tanto de leche como de carne; que no lo dejaran solo, porque de veras que comprendieran que esa mentalidad no es correcta”, externó.

Por otra parte, mencionó que el alza del dólar está ayudando de forma considerable a los exportadores de becerros, pues el precio está en 3.40 dólares la libra en animales que pesan de 300 a 400 libras, llamando finalmente a los ganaderos a no perder la fe.