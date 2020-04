Aborta el plan de pago a $8.20 litro

DELICIAS.- El acuerdo pactado para poder pagar a 8.10 el precio de litro de leche de la semana 13 se abortó luego de que hubo muchas complicaciones para poder enviar padrones con requisitos exigidos por Liconsa y la Secretaría de Hacienda, por lo cual los productores en pequeño determinaron facturar a 7.20 pero que se les pague de inmediato.

Así lo confirmó Adriana Lozano, una de las encargadas de un centro de acopio lechero, quien explicó que hubo una reunión con los diferentes encargados de centro de captación de lácteo y luego de ver las complicaciones para poder hacer efectivos los cobros de la leche, se determinó facturar a 7.20 la semana 13, que está rezagada y a partir de la semana 14, la leche se podrá facturar a 8.20 quien cumpla los requisitos.

Roberto Cázares, dirigente de El Barzón, había dicho en una entrevista de radio que no entendía la postura de los productores que habían ya hecho un acuerdo con el director nacional de Liconsa, Bernardo Fernández, y luego llamaron para decir que se había echado para atrás.

Lozano señaló que no todos los que hablan conocen con precisión del tema. Informó que se reunieron Darío García, Eduardo Carrillo, Rafael Barraza y otros representantes de la región centro-sur, expusieron la necesidad de que se sigan pagando a 8.20 como tope y semana con semana, porque es una orden presidencial y de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, quedó en claro que no se podía reunir los requisitos en tan poco tiempo, para definir la calidad del pago de los productores, porque además hay recolectores que recogen leche de muchos pequeños productores, entonces sacar un prorrateo en dos o tres horas y el trabajo que se tiene que hacer y no se pudo reunir el paquete de 300 productores.

Detalles como que no todos están registrados ante Hacienda, no todos tiene individualizada su producción, no todos tiene un contador a la mano.

Entonces, dijo que por ello todos los centros de acopio desde Camargo y Delicias, toda la región centro-sur se determinó que se facture a $7.20, pero se les pague inmediatamente. Y que los productores que quieran facturar directamente a precio 8.20 lo pueden hacer, pero quien no pueda cumplir los requisitos, deberá acogerse a las exigencias de Liconsa y mientras no se credencialice y declare ante la Secretaría de Hacienda, tendrá que facturar a precio comercial de 7.20 pesos por litro.

