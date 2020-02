Acertado trasladar restos de héroe

DELICIAS.- Para Rosendo Navarro Armendáriz, presidente de la Fundación Emiliano J. Laing y quien redescubrió la tumba de Olegario Gómez, héroe de la Segunda Guerra Mundial, es acertada la decisión de los familiares de trasladar los restos del exmilitar al Estado de México, donde se encuentra la tumba de su esposa.

“Es un derecho que les corresponde dado que aquí no hay nadie, no hay descendientes, no hay nadie de la familia. Yo considero que es una decisión acertada porque no está la familia y quieren tener a su padre allá”, comentó Rosendo Navarro en entrevista telefónica.

El presidente de la fundación Emiliano J. Laing observó que aquí en Delicias no hay familiares del exmiembro del Escuadrón 201 que cuiden de su tumba en el panteón Municipal, donde sus restos reposan desde el año de 1978.

Recordó que desde hace algunos años, cuando se percataron de su existencia, la asociación se encargó de mantener limpia la lápida en la cual reza que Olegario Gómez fue integrante de la Fuerza Aérea Mexicana.

“No es por presunción, pero nada más que la Fundación Emiliano J. Laing hacía presencia”, aclaró el entrevistado.

Navarro Armendáriz opinó además que ha sido un error la falta de atención de las autoridades hacia la tumba de don Olegario, pero lo más notable, señaló, es que la Fuerza Aérea no mandara ni siquiera a una persona que hiciera guardia ahí el día que se conmemoró el aniversario de esta rama de las Fuerzas Armadas.

“Tienen más obligación las autoridades militares que los de la Municipal… ¿por qué se les olvida que aquí está un héroe?”, cuestionó Navarro.

