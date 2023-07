Acudirán agricultores a la Suprema Corte de Justicia para defender al agua de Chihuahua

Mariano Jáquez Gandarilla, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad Conchos, manifestó que los agricultores del Distrito de Riego 005 están dispuestos a acudir ante la Suprema Corte de Justicia en defensa del agua almacenada en las presas de Chihuahua.

Lo anterior lo dijo durante la reunión informativa celebrada en las instalaciones del módulo 5, a la cual fueron convocados los agricultores para darles a conocer cuál es la situación en torno al conflicto por el agua, señalándose al Consejo de Cuenca del Río Bravo y al gobernador de Tamaulipas como enemigos de los chihuahuenses, pues pretenden que las presas de la entidad sean desfogadas.

Te puede interesar: Niegan que haya desabasto de agua potable en Ciudad Juárez

“Yo creo que nosotros como líderes agrícolas vamos a defender el Tratado (de 1944); estamos buscando toda la seguridad, estamos buscando cómo entrar a Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Relaciones Exteriores con la licenciada Alicia; por parte de la defensa legal queremos llegar a la Suprema Corte de Justicia con unos argumentos técnicos, que sean cien por ciento entendibles para la Suprema Corte de Justicia”, adelantó Mariano Jáquez.

Igualmente, indicó que podrían acudir igualmente a otra instancia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuya sede se encuentra en Costa Rica.

Sin embargo, como lo hizo en días pasados, el presidente de la SRL Conchos llamó a los agricultores a mantener la calma, pues algunos productores han hecho acto de presencia en las presas para vigilar que no se realicen maniobras para trasvasar agua.

Delicias Es primordial eficientar el uso del agua y cuidar nuestro recurso vital: Alcaldesa de Meoqui

“Hay grupos que están yendo a las presas; yo creo que no debemos estar en las presas, no corremos ningún peligro. Este año no corremos ningún peligro ni el que entra”, reafirmó Jáquez Gandarilla.

Dijo además que se está buscando informar a los productores agrícolas de la región para evitar especulaciones, enfatizando al mismo tiempo la búsqueda de la unidad de los usuarios de riego, quienes hace tres años enfrentaron a las fuerzas federales por el desfogue de las presas Francisco I. Madero y La Boquilla.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“Hay que estar unidos y no especular, porque hay muchas especulaciones: no, que ya viene, que pasa la Guardia (Nacional). Yo creo que ya vamos aligerando esta carga para todos. Y que quede claro: nosotros no somos los enemigos, los enemigos del distrito (de riego)… los enemigos del distrito son el Consejo de Cuenca (del Río Bravo) y Tamaulipas”, señaló.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Cabe recordar que el gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal, solicitó en días pasados la apertura de las presas de Chihuahua, mientras que el Consejo de Cuenca validó un nuevo modelo matemático que permitiría lo anterior, lo cual ha generado el rechazo de varios actores políticos chihuahuenses y de los agricultores.