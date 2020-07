Acusa el acalde José Ramírez Licón a Conagua de romper acuerdos 

ROSALES.- El presidente de la Sociedad de Responsabilidades Limitadas San Pedro que alberga la mitad de los productores del distrito 005, estableció que Conagua ha roto el dialogo al abrir la presa Madero de manera unilateral y estarse llevado el agua de un modo amañado.

“Actúa Conagua de un modo arbitrario, sacan 20 metros cúbicos por segundo, 8 para alimentar el canal San Pedro y 12 los envía por el río San Pedro. Con esta cantidad de saqueo, es 22 días la presa Madero estará agotada”, sostuvo. Delicias Abren la presa Madero, se esperan protestas

Pepe Ramírez, quienes además de representar a miles de agricultores y sus familias en los municipios de Meoqui, Rosales y Julimes, es el alcalde del municipio de Rosales, donde está el asiento de la presa Madero, también conocida como Las Vírgenes.

Ramírez Licón, perteneciente al partido Morena, ha adoptado una postura muy critica y en defensa del agua a favor de los chihuahuenses.

El alcalde de Rosales estableció: “El dialogo se terminó, no lo respetaron, no respetaron los convenios, los acuerdos para no sacar el agua, toda la gente de Chihuahua debe estar pendiente sobre la problemática”, expuso.

Dijo que, en el caso del agua, algunos delegados se comprometieron con sus entidades, pero en el caso de Chihuahua Juan Carlos Loera, “no hace ningún compromiso, porque no tiene facultades, no informa, no tiene dialogo con los agricultores y entonces la Federación hace lo que le plazca”. Local Distrito 5 ha aportado 100 millones de m3

Lamentó que en el caso de Conagua el dialogo no se ha respetado con los agricultores, dijo que el compromiso con el Tratado de Aguas del 44 siempre se ha cumplido y por primera vez en la historia se hace ese tipo de arbitrariedades.

Pepe Ramírez dijo que por la amistad y compromisos que hay de México con EU, se debe de respetar el convenio del 44, pero nunca se ha incumplido.

Dijo que si se está enviando 20M3xS de Las Vírgenes, y el módulo 4 recientemente reportó un aforo de otros 20 M3xS en la estación Las Burras, quiere decir que se están enviando 40 metros cúbicos por segundo al río Bravo y se cuestiona. ¿Sabe cuantos metros van a llegar hasta allá? Y se responde: “Solo 15, por cuestiones de evaporación, por perdidas en el traslado de más mil kilómetros”.