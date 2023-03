Acusa Morena a uno de sus regidores de cobrar sin trabajar

DELICIAS.- Con acusaciones de cobrar sin trabajar, el regidor de MORENA en el ayuntamiento, Rafael Deheras Domínguez, fue exhibido la mañana de este jueves por integrantes del comité directivo de su propio partido, pues señalaron que desde diciembre no se presenta a las sesiones del cabildo argumentando que padece una enfermedad de tipo psiquiátrico.

En rueda de prensa, Nora Agüeros, dirigente de MORENA en Delicias, manifestó su inconformidad porque la mayoría de los regidores aprobó el miércoles darle licencia por motivos de salud a Rafael Deheras, esto con goce de sueldo y prestaciones.

“Primero que nada, metí un escrito del señor Deheras donde pide al municipio prácticamente que se le siga pagando sin trabajar, cosa que no estamos de acuerdo, porque tiene un problema psiquiátrico; ese problema psiquiátrico no se va a resolver ni en una semana ni en quince días, ni en un mes”, advirtió la lideresa, quien reprochó que no se permita al suplente de Deheras, Yair Agüeros, ocupar la regiduría de MORENA.

Asimismo, Nora Agüeros mostró documentos del ISSSTE en el cual se demuestra que el regidor es derechohabiente activo de dicha institución, lo cual significa que tiene acceso a servicio médico y no necesita que el municipio le siga pagando su salario para cubrir los gastos relacionados con su salud.

“El señor está mintiendo, le está mintiendo a la ciudadanía y, en contubernio, la administración y por ende a los regidores panistas no les conviene tener oposición dentro del cabildo, porque cabe aclarar que ahorita la única persona de oposición que está ahí es la regidora del PT, Ana Leyva”, acusó.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento, Enrique Díaz Valverde, comentó que recibió de parte del regidor Rafael Deheras la solicitud de licencia para ausentarse por tiempo indefinido, justificando que le fue aprobada porque así lo permite el reglamento municipal.

Confirmó que el regidor morenista padece de un problema neurológico prolongado, explicando que “por cuestión humanitaria” la mayoría de sus compañeros en el ayuntamiento aprobó otorgarle la licencia.

Sobre el mismo tema, Gabriela Franco Díaz, comentó que el ayuntamiento prevé dar anuencias en caso de que haya un problema grave de salud, expresando que “no podemos dejar soldados caídos en el camino”.

Refirió que Rafael Deheras manifestó necesitar las prestaciones que otorga el municipio porque en el ISSSTE no hay medicinas ni especialistas, además que las citas pueden tardar meses.

Sin embargo, lo anterior fue rebatido por Nora Agüeros, quien se desempeña como médico en el instituto mencionado, pues señaló que en el ISSSTE se cuenta con todo lo necesario para atender a los pacientes psiquiátricos.