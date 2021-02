Afecta desabasto de gas al gremio lechero

MEOQUI.- Productores de leche de los municipios de la región centro sur del estado se encuentran intranquilos ante las afectaciones causadas por la escasez de gas natural, combustible que la planta secadora requiere para sus procesos industriales, ya que desde antier les han devuelto por lo menos tres pipas cargadas con el lácteo.

Santos Anchondo, líder de un grupo de pequeños productores, confirmó que desde el martes se ha dejado de recibir a las pipas en la planta que procesa la leche para Liconsa, la cual se encuentra en Delicias, debido a la falta de gas.

Por este motivo están enviando el producto hacia el secador de Rubio, en el municipio de Cuauhtémoc. Pero los lecheros temen que esta planta se vaya a saturar, debido a que está entrando bastante producto proveniente de otras entidades del país donde también falta el suministro de gas natural.

“Tenemos miedo de que ya no nos reciban la leche, que nosotros no tenemos nada de culpa”, manifestó el productor.

Anchondo expuso que la planta secadora de Rubio procesa leche para empresas particulares y no para Liconsa, por lo cual se la pagan más barata a los pequeños productores, mencionando que gastan dinero extra para cubrir los fletes y esto representa pérdidas para ellos, por lo que pedirán a la federación los apoye.

Dijo también que los ganaderos se encuentran en la zozobra por la posibilidad de que ocurran otros apagones en la región, pues dependen del suministro de energía eléctrica para poner a funcionar las ordeñadoras mecánicas y otros equipos de sus establos.

Santos Anchondo mencionó que hay otro problema, el cual no se les ha resuelto y es la falta de pago por parte de Liconsa a los productores del sector social, a quienes la paraestatal adeuda dos semanas.

Refirió que Liconsa había prometido ponerse al corriente con ellos cuando iniciara este año, con el nuevo presupuesto para la compra de leche, pero nuevamente se ha retrasado como sucedió en diciembre.

“No sabemos lo que esté pasando con el nuevo presupuesto y luego la verdad no le entiendo yo a las políticas de las dependencias federales: nunca nos ha pasado esto; tenemos las puertas cerradas para entrar con ellos, no nos reciben, que no hay citas, que no hay tiempo, y hasta la fecha no hay contacto con ellos, contrario a otras dependencias”, se quejó.

Anchondo comentó además que intentaron invitar a los funcionarios de la Liconsa a una reunión que los productores tuvieron ayer en Meoqui, pero no respondieron las llamadas telefónicas.