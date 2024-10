Agricultores apenas cubrirán costos de producción con el precio de la nuez

Alejandro Licón, presidente del Sistema Producto Nuez en Chihuahua señaló que los precios de la nuez podrían superar los 85 pesos el kilogramo, suficiente apenas para que los agricultores puedan cubrir sus costos de producción, ya que insumos como el combustible y la electricidad no bajarán.

Licón informó que la cosecha de nuez fina ya comenzó en la zona de Jiménez, mientras que en la región centro sur, desde Camargo hasta Lázaro Cárdenas, arrancaron con las nueces criollas, esperándose que en próximos días se realice lo propio con las finas.

Asimismo, en la zona de El Sauz y la región noroeste la cosecha iniciará a mediados o en la tercera semana de noviembre. En todo el estado, se tiene previsto recoger de 75 a 86 mil toneladas de nuez, aunque en las próximas dos semanas se tendrá un panorama más claro de la producción, señaló Alejandro Licón.

Expuso que el precio por punto de la nuez depende de la calidad, el cual es puesto en los Estados Unidos. Lamentó que en esta región del estado hubo productores que comenzaron vendiendo a 65 pesos el kilogramo, el cual es bastante bajo y no permite subsistir al sector nogalero, mencionando que no han considerado la falta de agua en 2025.

Sin embargo, señaló que los precios que realmente están esperando los productores podrían superar los 85 pesos, esperándose que en el mercado el precio por punto se dé conocer a finales de este mes de octubre o principios de noviembre.

Aunque ocurra el repunte mencionado, el precio sería apenas suficiente para que los agricultores puedan cubrir los costos de producción, pues se mantienen altos los precios de insumos como el diésel y la electricidad.

Respecto al robo de nuez, comentó que el tema se abordó con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, mencionando que el titular de esta última corporación, Gilberto Loya, presentó un plan de acción para controlar los robos cometidos por la delincuencia organizada.

Sin embargo, señaló que el talón de aquiles se tiene en las tiendas de abarrotes, expendios y otros negocios que reciben cantidades pequeñas de nuez, que en muchos casos, es producto del robo hormiga.

Refirió que a se pidió a todos los municipios que no expidiesen permisos a los negocios que no contaran con determinada documentación, pero no lo han hecho. “Veo lugares donde están comprando nuez y no están ni registrados”, señaló.