Alcalde de Meoqui advierte sancionar a particulares por fiestas

MEOQUI.- El alcalde Ismael Pérez Pavía cuestionó fuertemente a las personas que se juntan en casa para hacer fiestas. “Se enojen o no, les exijo que dejen de hacer fiestas en las casas. Si se juntan y se aglomeran en patios, Seguridad Pública pondrá una patrulla afuera con sirenas encendidas hasta que se retiren”, advirtió.

Molesto porque la gente no hace caso a los llamados de la autoridad de manera voluntaria, el edil meoquense expresó: “Vamos a ver quién se cansa primero, si las personas irresponsables que no cumplen con las medidas de prevención o la seguridad y el orden”.

Expresó que personas me han dicho que no le mueva al asunto de restringir las fiestas en los domicilios porque le puede generar “costos políticos”, a lo que el alcalde respondió, “eso no es mi prioridad, mi prioridad es tu salud y tu familia, lo que quiero es evitar muertes y que haya contagios masivos”.

Adelantó que: “Ya tomé la decisión, ya di la instrucción y se aplicará desde esta noche. Reporten al 911 y actuaremos”.









