Alertan por venta de monedas de colección falsificadas

Jaime Sánchez, presidente de la Sociedad de Estudios Numismáticos de Chihuahua, alertó por la venta fraudulenta de monedas falsificadas, las cuales son réplicas de piezas antiguas de plata que en el mercado pueden alcanzar precios elevados.

Lo anterior es uno de los temas que se abordarán el próximo domingo 20 de octubre en el Bazar Numismático, evento de entrada gratuita que tendrá lugar en el Museo Casa Juárez de la ciudad de Chihuahua, donde también habrá una exposición de monedas, billetes, estampillas postales, sellos y acciones.

Sánchez comentó que últimamente se han reportado en Delicias fraudes relacionados con la venta de supuestas monedas antiguas, lo cual calificó como preocupante porque personas sin escrúpulos desfalcan a las familias, mencionando que recientemente un ciudadano fue estafado con treinta mil pesos.

“Les venden réplicas chinas que hacen pasar por monedas originales o genuinas de plata”, señaló el presidente de la Sociedad de Estudios Numismáticos, quien anticipó que en el evento del domingo se impartirá un taller para enseñar a los asistentes a identificar las monedas falsas de las reales.

“Conocemos casos donde les han ofrecido una gran cantidad de piezas falsas y la gente ha desembolsado grandes cantidades de dinero, y desgraciadamente no se puede hacer nada: han ido a interponer denuncias pero no se puede hacer mucho porque no se puede catalogar como fraude”, lamentó.

El entrevistado ilustró que las réplicas de monedas generalmente están hechas de fierro o acero, por lo que pueden ser identificadas con un imán. Sin embargo, indicó que hay otros aspectos de las piezas que deben revisarse, como el peso, diámetro, anverso, reverso y canto, pues cada elemento de la tabla periódica tiene un peso molecular y por ello las falsificaciones no coinciden con las monedas originales.

Aconsejó a los coleccionistas de monedas antiguas acercarse a las sociedades numismáticas, donde las personas se reúnen para compartir información y comprar o vender piezas de su interés.

Recordó que el domingo se tendrá el Bazar Numismático en el Museo Casa Juárez, donde se tendrá la exhibición e intercambio de monedas, billetes, estampillas postales, sellos y acciones, evento que se realizará de las 10:00 a las 17:00 horas.

Mencionó que se busca llevar a cabo este tipo de eventos cada mes o cuando menos cada dos meses, destacando que en próximas fechas se contempla celebrar reuniones de numismáticos en Delicias, Parral y Aldama.