Altas temperatura causan enfermedades y muerte en vacas lecheras del centro-sur del estado

Las temperaturas elevadas de la temporada están provocando la aparición de enfermedades e incluso la muerte en vacas lecheras en los establos de la región centro sur, lo que se suma a otros problemas que aquejan al sector, como el bajo precio de garantía de la leche, costos altos de los insumos y la falta de apoyos para la infraestructura.

Además, lo anterior ha provocado el cierre de numerosos establos en esta comarca del estado, donde la producción de leche representa uno de los pilares sobre los cuales se sustenta la economía local.

Octavio Magallanes, productor de leche y vocal de la Asociación Ganadera de Saucillo, comentó que el panorama es adverso debido a la sequía que enfrentan desde el año pasado, señalando que las temperaturas de más de 40 grados centígrados, aparte de marchitar las plantas en el campo, están afectando a las vacas.

Explicó que los animales sufren problemas de salud por las temperaturas tan elevadas, las cuales propician la aparición de enfermedades como la mastitis, diarrea y neumonía, así como distintos males relacionados con el metabolismo. Incluso, algunas de las reses están muriendo a causa de la ola cálida.

Foto: Matthias Zomer / pexels.com

Dijo que en estos momentos los productores, sobre todo los pequeños, no tienen cómo defenderse de las temperaturas extremas, porque actualmente no hay apoyos gubernamentales para la adquisición de infraestructura que proteja a las vacas del calor.

Lo único que pueden hacer los productores, señaló, es llevar a las vacas a los lugares donde hay sombras y suministrarles sueros para que no se deshidraten. Pero aun así, los bovinos sufren en su salud.

“La sequía que estamos presentando es atípica y lo más triste es que el gobierno no responde con las mismas ganas y la misma intensidad a la sequía; entonces, no tenemos la respuesta por parte del Gobierno Federal que nos está llevando a la quiebra prácticamente”, lamentó Magallanes.

También, expuso que a los productores les paga Liconsa un precio de garantía, por cada litro de leche, de 8.60 pesos, además de un subsidio de 2.45 pesos, el cual frecuentemente no les llega a tiempo, pues debería depositarse cada ocho días. Por este motivo, los productores sufren pérdidas económicas y ello está provocando el despoblamiento de los establos.

Foto: Matthias Zomer / pexels.com

El entrevistado afirmó que hace seis años había entre 1 mil 200 y 1 mil 300 productores de leche en la región. Actualmente, estimó, sólo alrededor de setecientos le entregan leche a Liconsa, un número que cada día se reduce más.

De hecho, hace quince días cerró un establo que en sus mejores tiempos tuvo 400 vacas, refirió Octavio Magallanes. El hato de ese rancho se fue reduciendo porque los propietarios no pudieron hacer frente a los costos de producción y recientemente vendieron los últimos 45 animales que les quedaban.

“Nos tienen a nosotros contra la espada y la pared, porque no podemos hacer nada y desgraciadamente nos tienen en un tratado de libre comercio que nosotros los productores no pedimos, no queremos ni aceptamos”, expresó.