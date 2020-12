Amaneció Delicias bajo la nieve

DELICIAS.- Una nevada que duró más de diez horas y dejó un acumulado de casi cuatro pulgadas, se registró desde anoche en la ciudad y los municipios vecinos de Saucillo, Rosales y Meoqui, tras el paso de la cuarta tormenta invernal de la temporada y del frente frío número 24, que afectaron a gran parte de la entidad desde la noche del martes.

Desde las 22:00 horas del miércoles comenzó a plumear en la zona urbana de Delicias y en Naica, extendiéndose la nieve una hora más tarde a otros puntos de la región, donde continuó la precipitación sólida toda la noche y madrugada.

Fue después de las 6:00 horas de este jueves cuando la nevada se tornó más copiosa, de tal forma que dificultaba la visibilidad a los conductores de vehículos, tanto en la ciudad como en carretera, continuando el mal tiempo hasta las 8:30 horas.

A las primeras horas de este 31 de diciembre se apreciaba que la nieve cubría los toldos de los vehículos, ramas de los árboles, techos de viviendas e incluso el asfalto de las calles en la zona centro de Delicias, donde fue necesario cerrar los puentes del Acceso Norte y del distribuidor vial Las Vírgenes, los cuales se cristalizaron.

No obstante las condiciones del tiempo, no se reportaron accidentes viales en la ciudad. Únicamente en la carretera federal se registró la volcadura de una pipa, pero no hubo personas lesionadas ni daños de consideración, de acuerdo con el reporte de Seguridad Pública del municipio de Rosales.

Los habitantes de la región no tardaron en subir a las redes sociales fotos y videos de la nieve, fenómeno que no se presentaba desde diciembre del 2017. En las plazas y otros espacios públicos se vio a familias con sus niños tomando imágenes con sus teléfonos celulares.

Personas comentaron que desde enero de 1985 no se había visto una nevada tan intensa como esta, pues en algunos sitios dejó un acumulado de hasta nueve centímetros.

