Amenaza CONAGUA al diputado federal Mario Mata

DELICIAS.- Con desaforarlo y enviar a la Guardia Nacional para aprehenderlo, la Comisión Nacional del Agua atendió el miércoles al diputado federal por el 5º Distrito Mario Mata Carrasco, a quien acusó de incitar a los productores agrícolas a usar la violencia después de la apertura de las compuertas de la presa Luis L. León.

El legislador confirma lo anterior al hablar sobre la defensa que se ha hecho del derecho que tienen los agricultores al agua, calificando como una obsesión de las autoridades federales el querer lleva el volumen de "El Granero", donde la extracción –señaló Mata Carrasco- era de 22 metros cúbicos por segundo.

Negó ser el incitador del disturbio que se presentó la tarde y noche del martes 9 de junio en la ciudad de Ojinaga, donde los ánimos de los productores pertenecientes al distrito de riego 090 se caldearon en contra del delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, a quien se retiró durante varias horas tras una discusión rápida por el agua de la presa.

Mario Mata señaló que los verdaderos provocadores de la violencia son los oficiales de la CONAGUA, quienes provocan a los usuarios de riego al aumentar la extracción de "El Granero" y enviar efectivos militares para amedrentar a la gente.

"Quieren que se negocie con un fusil, con una pistola en la mano, pues eso no se va a permitir ... es un abuso y le repito: a mí me giraron órdenes de aprehensión, me quieren desaforar y yo ya los reté que adelante, que procedan a mi desafío y que comprueben de lo que están acusando, porque son ellos mismos los provocadores ”, reiteró el ex presidente municipal de Delicias.

Señaló la cobardía de los funcionarios de la CONAGUA, incluyendo a su director local, pues no han dado explicaciones a los agricultores de porqué aumentaron la extracción de la presa, el cual está en riesgo de quedarse vacío y con eso arruinar a los productores.

El diputado acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser "descorazonado, dictatorial y ridículo" por tratar de tomar el agua concesionada a los productores agrícolas para quedar bien con Estados Unidos.





