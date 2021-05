Amenazan gatos a las aves migratorias en Delicias

DELICIAS.- Las aves migratorias que llegan a la región centro sur enfrentan, además del deterioro del ecosistema por las actividades humanas, otra amenaza: la proliferación de gatos ferales que en su búsqueda de alimento y por instinto cazan a los pájaros cuando estos se encuentran en los árboles, señaló Juan Carlos Torrecillas, titular del departamento de Ecología.

Al hablar sobre el Día Internacional de las Aves Migratorias, que se conmemorará este jueves 13 de mayo, Juan Carlos Torrecillas dio a conocer que se está implementando una campaña para minimizar los daños causados por los felinos asilvestrados.

El funcionario afirmó que los gatos ferales representan un problema fuerte para todas las especies de aves migratorias, en particular para las que llegan al humedal del río San Pedro, por lo cual todos los ciudadanos deben colaborar para aminorar el impacto negativo sobre la avifauna.

Contrario a los perros callejeros, Juan Torrecillas dijo que los gatos son más difíciles de controlar porque muchos son los que viven a la intemperie, asegurando que hay numerosos casos de pájaros atacados por los felinos, los cuales ponen en riesgo el ecosistema porque no son parte de él.

Torrecillas explicó que los gatos ferales son aquellos que han carecido de contacto humano y se convierten en depredadores.

Ante la proliferación de estos animales, señaló que la estrategia de la campaña es trabajar de cerca con el Comité de Ecología y difundir información sobre el problema, pues existe mucha desinformación sobre el cuidado de los gatos domésticos.

“Hay muchas personas que ven a los gatos como parte del entorno, ya saben que el gato va afuera, el gato no se siente bien si no está afuera, el gato no se desarrolla si no está afuera, cuando en realidad no es así: más bien la cultura que debemos nosotros hemos de enfocar en los gatos de la calle pues es lo que nos hace que tengamos esta problemática”, señaló el jefe de Ecología.

