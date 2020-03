Apoya DIF paro de labores de mujeres este 9 de marzo

LA CRUZ, Chih.- El próximo 9 de marzo se realizará el paro laboral en el país que los colectivos activistas en favor de los derechos de las mujeres han anunciado, y al que distintas instancias públicas y privadas se han sumado, manifestando su intención de permitir que su personal femenino participe en él, sin consecuencias laborales negativas y con goce de sueldo.

El DIF Municipal de La Cruz y su presidente municipal Isabel Rentería anunciaron ayer que apoyarán a sus mujeres que decidan sumarse al paro nacional.

Isabel Rentería, presidente de la institución municipal, mencionó que todos sus colaboradores son mujeres, y por tanto harán presencia y eco en esta protesta de respeto hacia las mujeres, sin embargo, comentó que es opcional y no se les obligará a participar, aquella mujer que desee laborar, podrá hacerlo.

“Es importante guardarnos en casa, hacer silencio para que vean la falta que hace la mujer, hay que aclarar que este paro es manifestarnos en los hogares para que vean la falta que hace la mujer para que se valore y se respete”, mencionó la primera dama del municipio.

“Sin las mujeres no podemos, un día sin mujeres no podemos, nos va a costar, sabemos la falta que nos hacen por ejemplo en Presidencia el 50% son mujeres y el 50% varones, no se cerrará la Presidencia, sólo los hombres redoblaremos esfuerzos para que nos demos cuenta lo importante de la mujer tanto en el trabajo como en el hogar, no puede ser tanto feminicidios tanto discriminación en nuestro país y el mundo entero”, dijo el presidente municipal Adolfo Trillo Herrera, al refrendar su apoyo a las mujeres, y a la postura tomada por el DIF municipal y a su presidente Isabel Rentería.

