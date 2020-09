Apoyo a mi pueblo, pero no como incitador: alcalde La Cruz

Delicias, Chih.- Adolfo Trillo Herrera, presidente municipal de La Cruz, aclaró que su participación en las manifestaciones por la defensa del agua fue como agricultor más que como político, porque él también vive del cultivo de la tierra.

Trillo Herrera, quien fue uno de los personajes señalados por Andrés Manuel López Obrador como uno de los incitadores del enfrentamiento entre productores y la Guardia Nacional, desmintió que ese haya sido su rol.

"Me señala porque apoyo a mi pueblo, pero como incitador no. Simplemente estuve ahí como agricultor, porque yo vivo de la agricultura, yo no vivo de la política; a mí si se me acaba el agua voy a batallar el año que entra", replicó el edil.

Señaló que los efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército sí tienen un sueldo, como también otros servidores públicos “de años” que siempre han vivido de la política.

“A mí me eligieron pero para apoyar a mi pueblo, es lo que estoy haciendo; sirviendo, no me estoy sirviendo”, sostuvo el presidente de La Cruz, de cuyo municipio partió este fin de semana una caravana de campesinos a bordo de tractores con rumbo a la presa La Boquilla.

Enfatizó que los productores agrícolas defienden sin armas el patrimonio suyo y de sus familias, además que los habitantes de esta región no necesitan a las fuerzas armadas vigilando las presas La Boquilla y Francisco I. Madero.

"Nunca hemos tenido necesidad de que las presas estén resguardadas; llevamos casi un siglo con esas presas y siempre han estado resguardadas por personal de aquí de la misma región, de CONAGUA", expresó.