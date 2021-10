Asegura ex presidente del módulo 3

DELICIAS.- Hasta un 60 por ciento de la superficie agrícola de los distritos 005 de Delicias y 113 de Camargo sería viable irrigar en 2022, ya que los volúmenes de agua disponibles de agua en las presas La Boquilla y Francisco I. Madero lo permitirían; sin embargo, los representantes de los usuarios pidieron un volumen mucho menor para regar sólo el 42 por ciento de las tierras.

Así lo expuso el ingeniero Víctor Reyes Cueto, ex miembro del comité que en 1990 ayudó a la transferencia del Distrito de Riego 005 de la federación a los agricultores, pues argumentó que pueden extraerse 670 millones de metros cúbicos de las dos presas, cien millones más de lo que propusieron a la Comisión Nacional del Agua los presidentes de los módulos y sociedades de responsabilidad limitada.

Reyes Cueto, que también fue presidente del módulo 3, explicó que de La Boquilla pueden utilizarse 550 millones de metros cúbicos, señalando que a este embalse le quedarían otros 500 millones de metros cúbicos como fondo muerto para proteger el ecosistema.

De igual manera, de la presa Francisco I. Madero, que almacenaba 206.323 millones de metros cúbicos este viernes, podrían extraerse 120 millones de metros cúbicos y le quedarían 86 millones en el vaso para mantener un margen de seguridad, háblese de evaporación o de reserva.

El entrevistado afirmó que de aquí al mes de marzo, cuando se abren las presas para iniciar el ciclo agrícola, es poca el agua que se evapora de las presas, señalando que este fenómeno es más notorio entre abril y agosto, que es la temporada más calurosa del año.

Víctor Reyes consideró que los representantes de los usuarios deben ser firmes en exigir más volumen de agua para el 2022 en las reuniones de comité hidráulico, y no dejar de pelear al máximo el volumen disponible en las dos presas del distrito.

“Según las noticias, la información que he escuchado últimamente, se habla de un 40, 45 por ciento; yo considero que no es viable, que no es posible ese volumen. Tenemos que seguir luchando para el próximo ciclo, estamos a tiempo, noviembre y diciembre, para que se haga la minuta definitiva y se trate de defender ese volumen: 60 por ciento de la superficie”, insistió.

Reyes dijo haber hablado sobre el tema con José Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada San Pedro, quien le habría dado la razón al respecto, por lo cual le exhortó a persuadir a los productores agrícolas de solicitar más agua para el siguiente ciclo.

“Los presidentes tienen que luchar a capa y a espada para que el próximo ciclo se maneje con un sesenta por ciento”, reiteró.

Agregó que dentro del volumen propuesto por él deben incluirse los pozos oficiales y los cárcamos de bombeo de que disponen los módulos, pues el volumen de agua de estos últimos suelen tomarse como “margen de seguridad” y no como parte del total.