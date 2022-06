Calor y ausencia de lluvias preocupan a productores

DELICIAS.- A medio ciclo agrícola, las altas temperaturas diurnas y la ausencia de lluvias preocupan a los productores del Distrito de Riego 005, donde algunos de los usuarios batallan para abastecer de agua a sus cultivos que sufren por el estrés.

Mariano Jáquez Gandarilla, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unidad Conchos, comentó que el plan de riegos avanza bien pero hay intranquilidad porque el calor no cesa, pues se han registrado temperaturas de más de 40 grados centígrados en la región, lo cual causa evaporación y estrés en las plantas.

Lo anterior genera que haya más demanda de volumen del agua que está almacenada en las presas La Boquilla y Francisco I. Madero, pero puntualizó que no se puede incrementar el gasto de extracción porque no alcanzarían a terminar el ciclo agrícola en septiembre.

El único remedio, enfatizó el presidente de la SRL Conchos, es que llueva en los próximos días, tanto en la parte alta como la baja de la cuenca del río Conchos.

“Sí es muy preocupante porque no nos ha llovido aquí en la parte baja de la presa, en la región centro sur no nos ha llovido; en la cuenca alta creo que está lloviendo, pero no hemos tenido reportes de ahora sí de que suba la presa”, manifestó.

Jáquez Gandarilla hizo hincapié en que no se puede aumentar el gasto de extracción de los embalses que dan vida a este distrito, pues los almacenamientos son bajos y no se podría terminar el ciclo agrícola de forma satisfactoria.

“Ojalá y lleguen las lluvias, pero no se avizora una panorama muy bueno. Todos los pronósticos nos dicen que sí, pero ahí vemos que las nubes se dan la vuelta y se van, pero seguimos avanzando, no hay más”, dijo.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Reiteró el desmentido de que la presa de La Boquilla será cerrada a la extracción cuando llegue al veinte por ciento de su capacidad, ya que la misma dirección local Comisión Nacional del Agua indicó que el cierre de las válvulas será cuando esté al 16 por ciento, para guardar un volumen ecológico.

Al día de ayer, La Boquilla se encontraba al 23.3 por ciento de su capacidad y la presa Francisco I. Madero estaba al 36.8 por ciento, según datos proporcionados por la CONAGUA.