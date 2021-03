Cancelaron festival de camargo

CAMARGO.- Fue cancelado el festival que se tenía programado realizar en los días de la Semana Santa, debido al aumento en los contagios de Covid-19, confirmó este jueves el presidente municipal Arturo Zubía Fernández, quien recordó que el año pasado tampoco hubo eventos en la localidad.

El alcalde comentó que en un inicio tenían planeado llevar a cabo el evento de una manera que no se reuniera mucha gente, a fin de prevenir contagios de coronavirus.

“Sí teníamos nosotros contemplado llevarlo a cabo, de tal suerte que no aglomeráramos tanta gente; habíamos decidido realizarlo únicamente como exposición de productos del comercio local de Camargo, en la plaza, alguna exposición de algunos animalitos que teníamos contemplado instalar ahí, sin artistas… no vamos a presentar artistas para evitar las grandes aglomeraciones”, detalló.

Sin embargo, se tomó la decisión de cancelar el festival porque aun con todas las precauciones se hubieran apiñado las personas de la comunidad y los visitantes que llegaran con motivo del puente vacacional. Pero particularmente porque aumentó el número de pacientes enfermos de Covid.

“Pero dado que en las últimas dos semanas hubo un crecimiento de contagios en ciudad Camargo, hemos tenido un crecimiento ahí importante, decidimos cancelarlo. El día de antier tomamos la decisión de no hacer nada, porque de cualquier manera esto nos iba a llevar, aunque fuera poquito, pero nos iba a llevar a que la gente se amontonara en determinado lugar donde lo hiciéramos”, explicó.

Arturo Zubía afirmó tener información de las últimas horas del Hospital Regional, en la cual se advirtió de un incremento en el número de casos de enfermos de Covid.

“Si usted quiere no como en tiempo atrás, pero sí lamentablemente no ha dejado de crecer en cuanto a los contagios y por esa razón decidimos no llevarlo a cabo”, enfatizó el alcalde camarguense.

Recordó que el festival tradicionalmente se efectuaba en los días de la Semana Mayor, desde el miércoles hasta el domingo, en el centro de la ciudad. La finalidad de este evento era apoyar a los comerciantes para que aprovecharan la llegada de turistas, que en su camino a los balnearios suelen hacer escala en Camargo.

Zubía lamentó que el comercio organizado dejará de ganar con la cancelación del festival, mientras que las familias camarguenses se perderán de la convivencia. Pero el munícipe recalcó que la salud es prioritaria y el evento dejará de realizarse por el momento.

