Capacitarán a empresas locales para proveeduría internacional

DELICIAS.- Con miras a colocarse en la proveeduría internacional, diez empresas de este municipio participaron este lunes en un foro de capacitación, impartido por parte de la dirección de Comercio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de gobierno del estado.

Mario Mata Licón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), mencionó que en el foro participaron Manuel González Arriaga, director de Desarrollo Económico Delicias, y Silvia Román Sáenz, directora de Comercio.

Señaló que el propósito de esto es capacitar a las empresas pequeñas y medianas para la proveeduría en alta escala, la cual consiste en apoyarles para que tengan los requerimientos necesarios para poder entrar, por ejemplo, en la industria maquiladora trasnacional.

“A veces tienen regulaciones que no compartimos aquí en la región, pero no quiere decir que no tengamos ni la voluntad ni el conocimiento para poder entrar a ellas”, puntualizó el presidente de la Canacintra.

Mata Licón señaló que son variadas las empresas que aspiran a convertirse en proveedores internacionales, pues abarcan desde el transporte, papelería e incluso actividades de servicio, pues en el foro se comentó que las empresas grandes no sólo requieren productos de transformación, sino servicios en los cuales Delicias puede ser punta de lanza.

