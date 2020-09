Celebran 50 aniversario del CBTA 2

DELICIAS.- Limitados por la contingencia sanitaria, directivos, docentes y ex alumnos celebraron este martes medio siglo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 2, institución formadora de técnicos agrícolas y pecuarios que abrió sus puertas en 1970 para ampliar la oferta educativa en la región y del estado.

Por medio de la plataforma zoom se tuvo una reunión virtual entre el director del CBTA Carlos Gerardo Ronquillo, ex docentes y ex alumnos, entre ellos Gerardo Herrera Corral, físico e investigador deliciense que ha participado en cuatro proyectos del Gran Colisionador de Hadrones.

“Es una fecha demasiado importante para todos, donde está la suma de esfuerzos de generaciones, donde todos los ex alumnos han mostrado ahorita cómo se ha logrado una institución educativa con el esfuerzo de todos, de toda la ciudadanía”, expresó el director Carlos Ronquillo.

Admitió que la contingencia por el Covid-19 ha sido una situación no común que afectó a los alumnos del plantel, porque las clases y otras actividades permanecen suspendidas. Algunos de ellos incluso han desertado de la escuela para trabajar y apoyar a sus familias, pero la dirección y los docentes luchan para atraerlos a las aulas, aunque sea de forma virtual.

El director adelantó que entre los planes futuros para el CBTA están la innovación y rescate de los sectores productivos y de la pertinencia al sector agropecuario, porque al campo se le ha dejado de dar importancia.

Alfredo Arvizu Ponce de León, quien fue uno de los primeros maestros de la institución, conocida entonces como Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, recordó que los primeros años de existencia no fueron fáciles.

“En primer lugar no había ni siquiera la infraestructura. Trabajábamos en salones que nos prestaba la Técnica 3 y algunos pasillos se habían cerrado con tablas para hacer los salones. El ingeniero Aguilera (primer director) buscó miles de formas, claro, cuando yo entré él ya no era director, él ya había salido, pero ahí dábamos clases, el frío no aguantábamos”, evocó.

Sin embargo, la voluntad de los jóvenes pertenecientes a la primera generación (1970- 1973), entre los cuales hubo quienes llegaron de comunidades serranas a estudiar en Delicias, les permitió superar estas condiciones adversas.

“La oportunidad de estudiar, no tenían otra, entonces la aprovecharon al máximo la mayoría de los muchachos, todos ellos de familias muy responsables. Entonces fueron experiencias muy interesantes porque yo aquí trabajaba en el área urbana con muchachos de familias acomodadas o medianamente pudientes, y allá había que trabajar que no traían más”, rememoró el profesor Arvizu.

Las carencias de sus alumnos despertó en él un interés fuerte y apasionado para ayudar a la gente más necesitada, lo cual, a cincuenta años de distancia, le provoca un sentimiento de satisfacción por la respuesta que dieron los alumnos de la generación fundadora del hoy CBTA número 2.





