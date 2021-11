Celebran abogados de Delicias avance en casos de agricultores presos

Javier Robledo Zúñiga, presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, celebró la apertura del poder judicial para avanzar en los casos del líder campesino Andrés Valles Valles y de los tres agricultores del municipio de La Cruz, pues al menos ya se está tratando de aplicar la justicia.

“Actualmente estamos viendo que afortunadamente existe una apertura, existe una apertura del Poder Judicial de la Federación, no para ayudarles, no; no para ser parciales, tampoco, sino que estamos viendo el gremio de abogados, los profesionales en derecho, que al menos, al menos, ya se trata de aplicar la justicia”, expresó Robledo Zúñiga.

Lo anterior, dijo, puede resultar paradójico porque en un inicio era obvio que no se estaba aplicando, pues era obvio que había “una línea” del Ejecutivo Federal para amedrentar a quienes desafiaran su autoridad.

“Entonces, en el sentido de que estuvieran detenidos bajo la prisión preventiva oficiosa o como quiera que sea, pues lo sabemos bien, no hay que ser incisivos ni hablar mal de nuestro presidente, pero probablemente, muy probablemente, los usaron como un ejemplo de decir: aquel que va en contra mía, etcétera, pues esto es lo que va a pasar”, consideró.

Sin embargo, sostuvo que desde el punto de vista legal los tres campesinos de La Cruz no tenían por qué estar detenidos y bien podrían estar enfrentando su proceso en libertad.

“Eso nos dejó muy mal sabor de boca, el que la administración de justicia del Poder Judicial Federal pues ni es autónomo ni es independiente, sino que está a los vaivenes, los vaivenes que le marca la Presidencia de la República”, señaló.

Cabe mencionar que este pasado martes 9 de noviembre el juez federal aceptó el amparo tramitado por Andrés Valles, por lo cual se espera que en un plazo no mayor a los noventa días la autoridad judicial resuelva y modifique la medida cautelar.

Y en el caso de los tres productores agrícolas del municipio de La Cruz, se espera que el próximo día 22 de este mes se celebre la audiencia en la que se resolvería si continúan su proceso en libertad.