Celebran el Día de la Birria

Un singular evento y reconocimiento a la cocina popular, realiza hoy el Municipio local al realizar y tratar de instituir este 22 de diciembre como “El Día de la Birria”.

Como parte de un reconocimiento a los cocineros y taqueros que han hecho de la birria un guiso de excelente calidad en el municipio de Saucillo hoy realizan un homenaje a todas esas familias que se dedican a la venta de este producto y que han hecho resaltar al municipio local.

Con el slogan “Si vas a Saucillo y no comes birria, es como si no hubieras sido”, el municipio que encabeza la alcaldesa Aidé López realiza un evento a partir de las 13:30 horas este domingo.

Es muy conocida la birria de Saucillo, y este platillo es un ícono de cultura, y se va a entregar un reconocimiento a los descendientes de “Don Canuto”, creador de este platillo.

En el entorno al Reloj Público de Saucillo hoy habrá algunos concursos como el “El tragón de la birria”, y muchos más.





