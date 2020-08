Chiapaneco atropellado tardó un mes en ser identificado

MEOQUI.- Los hermanos de Noé López Cifuentes no alcanzaron a despedirse de él cuando llegaron procedentes de Chiapas con la intención de llevárselo de regreso. El cuerpo de su familiar, quien duró un mes en estado de coma y sin identificar tras sufrir un accidente en la carretera federal, no resistió y será enterrado en este municipio.

Hacía ocho años que Noé había abandonado su terruño para venir a radicar a esta región. Desde entonces su familia desconocía su paradero por no tener noticias suyas. En junio pasado fue atropellado en la carretera federal, en el municipio de Meoqui, y tuvo que ser internado en el área de terapia intensiva del Hospital Regional, donde lo registraron como XXXX por desconocerse su identidad.

Esto motivó a la enfermera Celina Hernández, quien trabaja en el nosocomio, a emprender una búsqueda intensa por medio de las redes sociales. Esta labor no sería fácil, por lo que Celina pidió ayuda a Norelia Hernández, la empresaria meoquense cuyo hijo Norberto fue secuestrado y asesinado en la Ciudad de México el año pasado, caso que conmovió a todo el país y atrajo la atención de los medios de comunicación.

“Y ella me busca y yo a ella no le conocía, me dice: señora Norelia, yo la conozco por el caso de su hijo, esto que lo otro, quisiera que me apoyara, tiene muchos seguidores en Facebook, que me ayudara para ver si podemos encontrar a los familiares de este joven”, narró la madre de Norberto.

Norelia accedió a la petición y le explicó a la enfermera los pasos a seguir para después hacer la publicación, la cual se compartió más de 35 mil veces a través de la red social. Esto rindió frutos porque al poco tiempo los familiares de Noé se enteraron de su situación y se pusieron en contacto con ella.

“Pues nosotros estuvimos ayudándoles a la familia. Vinieron dos hermanos, después vienen sin dinero; una familia muy, muy humilde. Dicen que tuvieron que vender chivitas y cosas que tenían allí en Chiapas para poderse venir”, refirió.

Sin embargo, llegaron tarde: Noé había muerto apenas dos días antes y ya no pudieron hablarle ni despedirse de él. Tampoco será posible llevar el cuerpo de regreso hasta su natal Mapastepec, pues la familia no tiene los 60 mil pesos que cuesta el traslado.

Los seres queridos de Noé deberán conformarse con velarlo y darle cristiana sepultura en Meoqui, para lo cual se requiere otra cantidad de dinero que no han logrado reunir. Se pidió la cooperación de la ciudadanía, pero sólo pudieron reunir 1 mil 600 pesos.

“El funeral más barato es de cinco mil pesos, entonces ahorita estamos dándonos a la tarea y esperemos juntar para mañana 5 mil pesos y pues lo van a sepultar aquí en Meoqui. Presidencia nos ayudó poquito con todos los trámites, no les van a cobrar nada, la fosa tampoco”, destacó Norelia.

Ella, que sufrió en carne propia la pérdida de un hijo, reflexiona que el apoyar a las personas en su sufrimiento y necesidad es lo que todo ser humano debería hacer. Por este motivo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que cooperen depositando en la cuenta 4766 8413 9532 8597, de Saldazo en Oxxo.

Te puede interesar: