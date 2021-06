Cierra campaña "El Caballo" Lozoya en Delicias

DELICIAS.- Alfredo “El Caballo” Lozoya, candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Chihuahua, desmintió la versión de que declinaría a favor de Juan Carlos Loera de la Rosa, aspirante de Morena, o de Maru Campos Galván, candidata panista, pues sostuvo que su proyecto representa la mejor opción para los chihuahuenses.

Durante su cierre de campaña en el Mercado Juárez, donde lo acompañaron decenas de simpatizantes, el “Caballo” Lozoya recalcó que él no podría desistir de su candidatura al gobierno del estado, pues afirmó ser una persona de compromiso, convicción, congruencia y de respeto.

“Sinceramente yo no podría: tengo un compromiso muy grande, sobre todo con el centro sur. Acuérdense que nosotros fuimos, Chela, fue de los iniciadores de la defensa del agua; un servidor siempre estuvo al pendiente de los agricultores, de la Boquilla. Yo no podría por convicción, por congruencia, por el debido respeto que le tengo a la gente de todo el estado, no podría de ninguna forma declinar, ni a favor de Loera, pero tampoco a favor de la candidata de la corrupción”, sostuvo el candidato.

Lozoya dijo estar seguro de que en Chihuahua sólo existe una opción viable para que las cosas puedan salir bien: Movimiento Ciudadano.

“Pudimos demostrar que las cosas sí cambian cuando los gobiernos dejan de robar el dinero, cuando las cosas se hacen correctamente. Creo, estoy cien por ciento que Movimiento Ciudadano no es una tercera vía, es la única vía que hay en este momento para que las cosas puedan salir bien”, señaló.

Recordó que su proyecto político inició con mucho ánimo, comprometiéndose a continuar de esta manera porque la ciudadanía quiere un cambio. Refiriéndose a sus contrincantes del PAN y Morena, Alfredo Lozoya señaló que los chihuahuenses no pueden estar eligiendo entre una opción corrupta, y la gente que ya traicionó y lastimó profundamente a estas tierras.

Expresó sentirse agradecido y sorprendido por el recibimiento que le han dado en toda la entidad, por lo que dijo estar seguro de que la gente se quedará con la mejor propuesta, a fin de recuperar la grandeza perdida de Chihuahua.