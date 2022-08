Cierran acceso al puente de la comunidad de “El Torreón”

Debido a problemas estructurales y al desborde del río San Pedro, las autoridades del municipio decidieron cerrar el acceso al puente de la comunidad de “El Torreón” para resguardar la integridad de los ciudadanos, sobre todo después de que este domingo fuera necesario rescatar a cinco personas que se introdujeron al cuerpo de agua.

Myriam Soto Ornelas, alcaldesa de Meoqui, informó que se llevó a cabo una revisión para determinar las condiciones en que se encuentra el puente, señalando que desde el domingo se tienen las evidencias necesarias para no arriesgar la vida de las personas.

“Nosotros como autoridad no vamos a permitir que nadie cruce, porque no está en las condiciones y no tenemos la información necesaria para poder hacer la valoración y definir cuál será la estrategia al respecto”, declaró la presidente municipal.

Reiteró que no se puede permitir el tránsito local, ni siquiera a pie, porque su administración privilegia la vida de las personas.

La munícipe recordó que el domingo se suscitaron dos hechos por la falta de responsabilidad y de conciencia. En el primero, una persona en estado de ebriedad se lanzó al río San Pedro y fue necesaria la intervención de los elementos de Bomberos y Protección Civil para rescatarlo.

Posteriormente, se recibió un segundo llamado para auxiliar a cuatro jóvenes que transitaban en un vehículo todo terreno y quedaron varadas en el lecho del río, pues la corriente creció de forma repentina.

En ambos eventos, fueron necesarias más de cinco horas de maniobras por parte de los elementos de Protección Civil, Bomberos, socorristas y ciudadanos voluntarios que arriesgaron su vida para salvar a las cinco personas.

La alcaldesa destacó que el nivel del agua del río subió considerablemente en cuestión de minutos este domingo, señalando que la corriente no se parece en nada a lo que se tenía ese día, por lo cual exhortó nuevamente a la gente a no introducirse al cuerpo acuático.