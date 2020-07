Ciudadanos desperdician los cubre bocas

DELICIAS.- Sin importarles el riesgo de contagio de Covid-19, algunos ciudadanos fueron sorprendidos cuando arrojaban a la basura los cubre bocas que les proporcionaron inspectores de Protecciòn Civil para poder ingresar al tianguis de la Avenida 8ª Sur.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Patricio Barrera Juàrez, coordinador de la dependencia, comentò que este domingo el personal a su cargo hizo acto de presencia en el mercado popular para vigilar que tanto los vendedores como sus clientes guardaran las medidas sanitarias y de higiene, para lo cual entregaron cubre bocas y gel.

No todos acataron las medidas preventivas, pues los inspectores se percataron que algunos de los transeúntes se guardaban el cubre bocas en la ropa, otros se le colocaban mal y no faltaron quienes simplemente lo tiraron a la basura, pues aparentemente no temen contagiarse ni contagiar a terceros.

“Esta es una llamada de atención para todas estas personas que suelen ir a estos lugares, a estos tianguis, que vayan con su cubre bocas porque no se les va a permitir que anden en esos lugares sin cubre boca, es opbligatorio traer cubre boca”, recalcò.

El funcionario advirtió que en vista de la negligencia y la indiferencia de muchos ciudadanos que no se cuidan, la autoridad endurecerà las medidas y serà màs exigente en lo sucesivo.

Anticipò que solicitaràn la autorización del gobierno municipal para imponer sanciones administrativas a las personas que sean sorprendidas sin el cubre bocas, porque Delicias –recordò- figura ya en el tercer lugar a nivel estatal en casos de Covid-19.





Te puede interesar:

Finanzas Invita COPARMEX a foro de Economía Circular para los estados del norte de México

Delicias Denuncia venta de aves exóticas





Región Sube 85% usuarios de las aerolíneas