Compositor del corrido a Duarte, es de Camargo

Alfredo Carreón nunca se imaginó que su corrido dedicado al ex gobernador César Duarte se volvería “viral” en las redes sociales, ni que esto le abriría las puertas con el actual mandatario estatal, Javier Corral, quien de manera personal lo felicitó por su composición y le prometió apoyo para impulsar un proyecto cultural enfocado a promover el rescate de la historia chihuahuense.

Dedicado a la música desde hace 35 años y actual compositor de cabecera del grupo Nonoava, Alfredo Carreón narra en entrevista para El Heraldo que la inspiración para escribir su corrido fue el clamor de justicia de la gente, que cuestionaba por qué Duarte se paseaba libre en los Estados Unidos.

“Cuando supe que lo detuvieron allí en Florida me habló uno de mis compas y me dijo: Oye, ya se hizo la carne asada. Ya entonces empecé a escuchar, me empapé de todo lo que se decía en todos los medios y no, pues me aventé el corrido luego, luego”, refiere.

Inmediatamente, después de escribir la canción, Alfredo tomó su celular, encendió la cámara y con la guitarra comenzó a entonar su composición. Posteriormente compartió el video a unos amigos, quienes a su vez lo subieron a las redes sociales convirtiéndose en algo viral.

“Lo hicieron pasar y llegó a toda la república: me mandaron hablar de Veracruz, de todas partes de aquí”, afirma el compositor, quien experimentó sentimientos encontrados porque, por un lado, se supo satisfecho del éxito de su corrido, y por otra parte tuvo temor de haber ofendido a alguien.

“Pero no era la intención esa, sino haga de cuenta que fui un portavoz de la noticia para dársela al grupo de amigos que tengo, y yo lo mandé para que vieran lo que hice y que si les gustaba… siempre a todas las noticias trascendentales hago un corrido”, explica.

De hecho, Alfredo le compuso el año pasado una canción a Norberto Ronquillo Hernández, el joven estudiante meoquense cuyo secuestro y asesinato en la Ciudad de México conmovieron a toda la república.

“Hice una canción y también la subí, y no, se hizo viral también. Y fui a Meoqui a cantar en el funeral, en la iglesia; tengo relación ya con la familia del joven en Meoqui, de Norberto, de Norberto Hernández”.

La creación musical de Alfredo se escuchó también en el Palacio de Gobierno, adonde fue citado para reunirse con el Gobernador del Estado Javier Corral Jurado, a quien le llamó la atención la letra del corrido. El mandatario lo felicitó por su talento y conversó ampliamente con él.

Este encuentro con el Gobernador le abrió a Alfredo las puertas para impulsar nuevos proyectos culturales, ya que le prometió su apoyo en este sentido. Menciona que desde 1985 se ha dedicado a estudiar la historia de Chihuahua y con base a episodios como el levantamiento armado de Tomochi, la batalla de El Carrizal, entre otros, ha compuesto canciones con la intención de contrarrestar la popularidad de los “narco corridos”.

“No había yo tenido resultados, había tocado puertas y no me pelaron, y ahora gracias a eso me abrieron la puerta, me escucharon, me van a escuchar pues… todavía no tengo la cita pero ya tengo la promesa”, expresa emocionado.

Mientras su sueño se cristaliza, Alfredo atiende otros compromisos de trabajo en la industria musical. Próximamente grabará con un artista camarguense, Santiago Quiñónez, quien interpretará una canción suya titulada “La casa de mis hijos”. Además, adelantó que próximamente grabará un disco con temas suyos.

Es sabido que la ciudad de Camargo es cuna de artistas, entre ellos Alfredo, quien aclara a este reportero que vio por primera vez la luz en la “Perla del Conchos” y no en Delicias como se especuló, pero casi toda su vida la ha pasado en la ciudad de Chihuahua, donde creció y radica actualmente.

Próximo a celebrar su cumpleaños número 59, Alfredo refiere que desde hace 35 se ha dedicado a la música al mismo tiempo se interesa por el diario acontecer, llamando a los políticos a cumplir con sus promesas de campaña, como lo fue la captura de César Duarte.





