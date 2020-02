Conato de riña entre productores agrícolas y Guardia Nacional por el agua

Camargo, Chih.- Cerca de 3 mil productores agrícolas de la zona de Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos, se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional que resguardaban la presa La Boquilla desde ayer, para evitar que abrieran las compuertas y desfogar el agua.

Desde la noche de ayer lunes, comenzaron a llegar los elementos de la Guardia Nacional a las compuertas de la presa La Boquilla y de inmediato los ejidatarios que hacían guardia en el lugar para evitar que la Comisión Nacional de Agua vaciaran empezaron a convocar a todos los agricultores de la región.

Fue cerca de las cinco de la tarde de este martes cuando los ánimos comenzaron a subir de tono y empezaron los empujones entre el grupo de antimotines de la Guardia Nacional y los ejidatarios que llegaron de los municipios de Camargo, La Cruz, Delicias y San Francisco de Conchos.

Además productores agrícolas pertenecientes a los módulos de riego 4 y 5, tomaron las vías del ferrocarril a la altura del crucero de la avenida Tecnológico de la ciudad de Delicias, en protesta por la presencia de los militares en la presa La Boquilla.

Con tractores y camiones de volteo, los usuarios pertenecientes a distintos módulos de riego bloquearon las vías del tren, como hicieron ya en dos ocasiones anteriores en que la CONAGUA había amagado con abrir la presa.

“A los ciudadanos, a todos nos van a afectar. Para empezar el río no está en condiciones de sobrellevar el agua, se va a quedar a medio camino… no está la presa para trasvasar, está al 65 por ciento y no tienen asegurado el ciclo agrícola de este año”, expresó un productor de nombre Samuel García.

Datos que manejaban los ejidatarios, señalan que la Comisión Nacional del Agua pretende extraer mil millones de metros cúbicos para el pago del líquido a los Estados Unidos.

Cabe mencionar que otras movilizaciones se han reportado en tramos de la carretera federal 45, cerca del seccional de Lázaro Cárdenas y la ciudad de Camargo, donde también llevaron a cabo bloqueos.