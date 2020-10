Confía mamá de “Yessi” en la justicia divina

ESTACIÓN CONSUELO.- “Yo ante todo, más que todo, confío en la justicia de Dios, que de esa nadie nos vamos a escapar”, fueron las palabras que salieron del corazón desgarrado de la señora Justina Zamarripa, madre de Yessica Silva Zamarripa, la mujer que hace un mes exacto fue victimada a balazos por elementos de la Guardia Nacional, quienes a la fecha no han sido detenidos.

En rueda de prensa convocada esta tarde, en la cual estuvieron presentes Saúl García, conocido agricultor de la zona, y Santos Anchondo, líder de los pequeños productores de leche, Justina Zamarripa dio a entender que ya no espera nada de las autoridades que deberían hacer justicia en el caso de su hija.

“¿Qué más se puede hacer contra esa gente? Dígame. Como quien mata a un perro, a un gato y aun así hay justicia, ahora imagínese para un hijo ¿Qué se espera de mí, de nosotros, de sus nietos? Yo ante todo, más que todo, confío en la justicia de Dios, que de esa nadie nos vamos a escapar”, expresó la mujer.

La señora Justina señaló que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se ha burlado muchas veces de los campesinos, pues el tabasqueño asevera que son gente de dinero.

“No es cierto, que vaya a mi casa. Yo me levanto a las 4:00 de la mañana porque soy pequeña ganadera; me levanto a las 4:00 de la mañana a ordeñar, ordeño y echo pastura. Yo lo invito a èl que venga. Muchas veces lo he invitado, pero se burla de uno; yo quiero que él venga para que vea lo que yo trabajo”, retó.

Afirmó que ella y su esposo viven “al día”, porque dependen de sus vacas lecheras para subsistir, y no son gente “empoderada” que se traslade en grandes camionetas.

La madre de “Yessi” reprochó también al Ejecutivo haber prometido en campaña que bajarían de precio la gasolina y el diésel, lo cual también fue una burla porque, al contrario, todo ha subido de precio, incluyendo el concentrado para alimentar al ganado y la canasta básica.

Santos Anchondo exigió al gobierno federal respeto hacia la familia de “Yessi” y esclarecer el crimen donde ella perdió la vida y su esposo quedó lesionado.

“Pues sencillamente a gente grande que ha hecho mucho daño al país, como Lozoya, le van a poner una cadenita en la pata y ya con eso está libre. No se vale señores”, tronó el dirigente de los pequeños productores de leche.

Saúl García, otro de los dirigentes campesinos, reafirmó que continuarán tomadas las vías del ferrocarril en Estación Consuelo, además de que este jueves hicieron lo propio con la caseta de peaje de Saucillo.

Reconoció que hay actores dentro del movimiento por la defensa del agua en desacuerdo con la última acción, pues de hecho se deslindaron, pero reiteró que él y las personas que lo siguen continuarán luchando por el agua de la presa La Boquilla.





