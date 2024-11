"A mi hijo nadie me lo regresa, pero queremos justicia": Continúa el juicio por asesinato de Norberto Ronquillo

Norelia Hernández, la madre de Norberto Ronquillo Hernández, el joven meoquense secuestrado y victimado hace más de cinco años en la Ciudad de México informó que continúa el proceso judicial en contra de los presuntos autores materiales de la muerte de su hijo, pues mencionó que la semana pasada estuvo presente en una audiencia y que hay pendientes tres más.

“Estuvimos ahí, pues, compareciendo y, bueno, pues el caso sigue, hay tres audiencias más. El juez determinó tres días más… pues sigue el proceso. Ya muy desesperados, pues ya son cinco años y medio y esto no se resuelve, sigue siendo muy, muy desgastante, muy complicado… muy triste el ver que seguimos igual… no avanza, no avanza. Esperemos que esto termine porque sí es muy desgastante, muy cansado emocionalmente y en todos los aspecto”, expresó Norelia.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Señaló que las audiencias la obligan a viajar constantemente hasta la Ciudad de México, lo que además del desgaste emocional, representa gastos, mencionando que la última vez estuvo presente toda la familia.

La madre de Norberto compartió que el Ministerio Público continúa aportando pruebas del caso, pero se reservó dar detalles acerca del mismo. No obstante, comentó que durante la última audiencia tomó la palabra y pidió al juez un juicio justo.

“Sí le pedí que si tenía hijos que se sentara un poquito, antes de tomar una decisión, en mi silla, en la silla de Norberto y de todos los papás que esperan justicia. La verdad, esa palabra no… queda muy chiquita, porque a mi hijo nadie me lo regresa. Pero cuando, pues, que se haga la investigación, que se haga, pues, una investigación justa, verdad. Si ellos (los acusados) son los culpables, que haya menos gente haciendo daño en la Ciudad de México”, sentenció.

También Norelia señaló que hay una persona que, según las investigaciones, es la autora intelectual del secuestro y muerte de su hijo, pero que no aparece por ninguna parte.

“Me llama la atención que en algunos noticieros, las noticias, de que se ofrece alguna recompensa, pero sigue saliendo la foto de mi hijo, sigue saliendo la foto de su novia actual en ese momento… la de la persona que están buscando, que es Yuritzi Martínez, no aparece. Entonces, yo creo que… sí pedí ahí al juez que, yo sé que no le corresponde eso, pero pues que pongan esa atención en buscar a esa persona”, refirió.

Aunque para Norelia fue sumamente complicado y desgarrador estar enfrente de los presuntos autores materiales de la muerte de Norberto, expresó su confianza de que tanto la justicia terrenal como la de Dios actúen.

“Seguiré en el mismo sentido, orando por esas personas para que sane su corazón y yo también seguir adelante, para continuar de la mano de mi otro hijo y seguir de pie”, aseguró la entrevistada.

El caso Norberto

Norberto Ronquillo Hernández tenía 22 años al momento de su asesinato y era originario de Meoqui, pero vivía en la Ciudad de México con sus tíos, pues cursaba la carrera de Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal.

Aquel fatídico 4 de junio del 2019, cuando Norberto estudiaba el último semestre de la carrera, acudió a su escuela con normalidad y aproximadamente a las 9:30 de la noche salió del plantel, pero nunca llegó a casa de sus familiares.

Diez minutos después de que el joven saliera de la universidad, sus tíos recibieron una llamada en la un sujeto aseguraba que tenía secuestrado a su sobrino Norberto y les exigía una fuerte suma de dinero para poder liberarlo con vida.

Los delincuentes pedían cinco millones de pesos, pero conforme el tiempo y las negociaciones avanzaron, aceptaron que se les entregara poco menos de un millón y algunas joyas de la familia.

Aunque Osvaldo, un primo de Norberto, llevó el dinero y las joyas al sitio indicado por los secuestradores, éstos nunca liberaron a Norberto ni volvieron a comunicarse con la familia. Días después, el 9 de junio, el cuerpo sin vida de Norberto, que presentaba signos de violencia, fue localizado en un predio ubicado a diez kilómetros de la escuela donde estudiaba.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Nueve meses después del asesinato, en marzo de 2020, la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que tenía pruebas que señalaban a Yuritzi Martínez Cenobio, exnovia de Norberto, como la autora intelectual del secuestro del meoquense. Además, se informó de la detención de una mujer de nombre Elvia alias “La Bruja”, propietaria de la casa donde permaneció secuestrado Norberto.

Yuritzi Martínez, tachada por los medios como “La peor novia de México”, tiene una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía ofrece actualmente una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcione información que conduzca a su captura, a fin de ser juzgada conforme a la ley.